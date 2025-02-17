Найбільша в Британії: археологи розкопали велику залу епохи вікінгів (фото)

На північному заході Англії археологи розкопали велику будівлю вікінгів, яка датується XI століттям н. е. Ця споруда є найбільшою залою скандинавських мореплавців, виявленою у країні.

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Археологи розкопали залишки великої дерев'яної споруди, що датується пізньою епохою вікінгів, поблизу села Холм-Сент-Катберт в Камбрії, Англія. Початкові ознаки археологічного об'єкта виявили завдяки слідам на посівах у 2022 році, пише Heritage Daily.

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Подальші дослідження за допомогою геофізичної розвідки, що є частиною проєкту "Археологія Хай Тарнс", виявили залишки великої 50-метрової дерев'яної будівлі. Це призвело до розкопок наприкінці 2024 року, де дослідники підтвердили розміри споруди за допомогою серії шурфів.

Вуглецевий аналіз ключової дерев'яної балки показав, що будівля побудована між 990 і 1040 роками нашої ери Фото: Grampus Heritage & Training Limited

Вуглецевий аналіз ключової дерев'яної балки показав, що будівля побудована між 990 і 1040 роками нашої ери, тобто більш ніж на століття раніше за сусідній монастир. У заяві команди розкопок зазначається, що ця знахідка є найбільшою з відомих залів епохи вікінгів у Британії, що значно змінює попередні припущення про ранньосередньовічне заселення регіону.

Інші знахідки на цьому місці включають залишки печі для сушіння зерна, викладені каменем стіни, сходи та сушильну камеру, побудовану з глини та каменю.

Попри багатовікову сільськогосподарську діяльність, яка зруйнувала це місце, археологи знайшли дві невеликі гончарні форми пізнього середньовіччя над зруйнованою піччю. Ґрунтові умови обмежили збереження органічних матеріалів, залишивши лише кілька артефактів.

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Це відкриття проливає нове світло на поселення епохи вікінгів на півночі Англії, кидаючи виклик попереднім інтерпретаціям історичного розвитку регіону. Масштаб і вік споруди вказують на те, що вона була важливим центром діяльності, що надає цінну інформацію про тогочасні архітектурні та сільськогосподарські практики.

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