Найдавніша серед знайдених: археологи зробили відкриття у серці древнього Лондона (фото)

Археологи розкопали базиліку, збудовану близько 80 року н. е., у стародавньому центрі Лондона. Також неподалік дослідники виявили залишки форуму, місця для громадських зборів.

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Археологи виявили залишки найдавнішої римської базиліки Лондона, якій майже 2 000 років. Відкриття вдалося зробити під час нещодавніх розкопок у сучасному центрі міста, воно проливає нове світло на його римське минуле, пише Heritage Daily.

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Місце, розташоване на вулиці Грейсчерч, 85, колись було частиною Лондініума, поселення, заснованого в 43 році нашої ери як комерційний центр. Історичні записи свідчать, що місто зазнало значних руйнувань між 60 і 61 роками нашої ери під час повстання під проводом королеви Боудіки, яка виступила проти римського панування.

Відкриття проливає нове світло на римське минуле міста Фото: Carole Raddato – CC BY-SA 2.0

Після руйнувань Лондініум відбудували заново, дотримуючись традиційного римського планування. До кінця I століття нашої ери він перетворився на столицю провінції римської Британії, обігнавши Камулодунум (сучасний Колчестер).

Розкопки виявили фундаменти базиліки, збудованої близько 80 року н. е., яка, як вважають, виконувала юридичні та адміністративні функції. Неподалік також вдалося розкопати залишки форуму — центрального ринку і місця для громадських зборів.

Археологи знайшли ділянки кам'яних стін з кентського вапняку, що утворюють основу споруди розміром приблизно 40 на 20 на 12 метрів. Базиліка простояла близько двох десятиліть, перш ніж у II столітті її замінили набагато більшим комплексом, однією з найбільших римських споруд на північ від Альп. У часи свого розквіту Лондініум вміщував від 45 000 до 60 000 мешканців, займаючи 330 акрів на північ від Темзи.

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"Це дуже важливо — це серце римського Лондона", — сказала Софі Джексон з Музею археології Лондона (MOLA), яка поділилася подробицями відкриття. Знахідка дає цінну інформацію про архітектурний та адміністративний розвиток раннього римського Лондона, поглиблюючи розуміння трансформації міста з плином часу.

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