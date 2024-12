Гниль мозга и какистократия: какие новые слова принес нам 2024-й год

5 новых слов 2024 года

В прошлом году я написал небольшую колонку о самых популярных английских словах в мире по мнению издателей словарей. Согласно их анализу, 2023 точно был годом Искусственного интеллекта, и слова Artificial Intelligence, hallucinate, authentic были самыми употребляемыми относительно новыми словами, или такими, которые получили свое новое значение.

Язык постоянно совершенствуется, и 2024 был наполнен новостями уже не только об ИИ. Поэтому я снова решил описать слова года на английском, которые выбрали словари Collins dictionary, Cambridge dictionary, Oxford English Dictionary, сайт Dictionary.com и английское издательство журнала The Economist в этом году:

Brat — наглец или бунтарь

Manifest — манифестировать или продвигать положительные утверждения

Brain rot — гниль мозга

Demure — скромный, но изысканный

Kakistocracy — власть худших

Все слова интересны и имеют свою логику и историю, почему они попали на радары словарей в 2024 году.

Я попросил несколько ИИ-чатботов создать предложение, которое бы с помощью этих пяти слов описало 2024 год.

Мне больше всего понравился вариант от Gemini: "The year when a kakistocracy of bratty politicians manifested the worst case of brain rot in the history of demure democracy".

Google Translate перевел это следующим образом: "Год, когда власть худших наглых (или бунтарских) политиков манифестировала худший случай гнили мозга в истории скромной демократии".

Что тут сказать… посмотрим, какие новые слова принесет нам 2025 год.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

