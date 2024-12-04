Гниль мозга и какистократия: какие новые слова принес нам 2024-й год
По традиции, каждый год лучшие словари мира определяют новые слова, которые вошли в обиход в течение последних 12 месяцев. Экономист Владислав Рашкован попросил ИИ составить из них предложение, характеризующее 2024 год, и вот что получилось...
5 новых слов 2024 года
В прошлом году я написал небольшую колонку о самых популярных английских словах в мире по мнению издателей словарей. Согласно их анализу, 2023 точно был годом Искусственного интеллекта, и слова Artificial Intelligence, hallucinate, authentic были самыми употребляемыми относительно новыми словами, или такими, которые получили свое новое значение.
Язык постоянно совершенствуется, и 2024 был наполнен новостями уже не только об ИИ. Поэтому я снова решил описать слова года на английском, которые выбрали словари Collins dictionary, Cambridge dictionary, Oxford English Dictionary, сайт Dictionary.com и английское издательство журнала The Economist в этом году:
- Brat — наглец или бунтарь
- Manifest — манифестировать или продвигать положительные утверждения
- Brain rot — гниль мозга
- Demure — скромный, но изысканный
- Kakistocracy — власть худших
Все слова интересны и имеют свою логику и историю, почему они попали на радары словарей в 2024 году.
Я попросил несколько ИИ-чатботов создать предложение, которое бы с помощью этих пяти слов описало 2024 год.
Мне больше всего понравился вариант от Gemini: "The year when a kakistocracy of bratty politicians manifested the worst case of brain rot in the history of demure democracy".
Google Translate перевел это следующим образом: "Год, когда власть худших наглых (или бунтарских) политиков манифестировала худший случай гнили мозга в истории скромной демократии".
Что тут сказать… посмотрим, какие новые слова принесет нам 2025 год.
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