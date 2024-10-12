Новые города Украины: почему об этом важно думать в разгар войны

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Зачем строить новые города после войны?

Эта идея может выглядеть слишком смелой — Украина не построила ни одного нового города за время независимости. Последний новый город — Славутич, построенный после Чернобыльской катастрофы в 1986-1988 годах.

Несмотря на отсутствие такого опыта в Украине, есть несколько причин для использования такого подхода (строительство новых городов), не вместо, а параллельно с восстановлением разрушенных городов.

Особенно важным такой подход может быть для некоторых городов, которые разрушены настолько, что их восстановление на том же месте почти невозможно, в том числе из-за заминирования. Строительство новых городов рядом или в других современных, хорошо спланированных местах страны может быть единственным решением для переселения и якорения украинцев.

Вот доказательства:

новые города дают возможность спланировать современные урбанистические пространства, не ограниченные советским прошлым; такие пространства, которые будут отвечать потребностям ХХІ века;

новые города могут стать демонстрацией того, какой должна быть Украина, свободная от советчины, показывая новое качество жизни; они могут стать цивилизационной витриной для постсоветской трансформации Украины. Да, не вся архитектура советского периода является плохой, но инфраструктура старых городов очень часто устарела и не соответствует современным требованиям общества, особенно тех людей, которые могли увидеть европейские города во время вынужденного переселения во время войны;

эти города могут продемонстрировать миру способность Украины не только восстанавливаться, но и создавать что-то принципиально новое и прогрессивное даже в самых сложных условиях; новые города могут стать нашим символом возрождения;

в то время, когда некоторые старые индустриальные города были построены для промышленности, которая уже давно потеряла свою актуальность, новые города могут удовлетворить потребности новой (цифровой, сервисной) экономики и предоставлять современные условия для жизни и труда;

такие города могут стать основой нового социального договора, где граждане активно участвуют в управлении городом, а пространства разрабатываются с учетом инклюзивности, энергоэффективности и современного общественного транспорта;

в новых городах можно пробовать создавать платформы для экспериментов с демократией и внедрять инновационные формы участия граждан в управлении городом;

новые города могут стать пилотными проектами и образовательным пространством для инноваторов и образовательным пространством для специалистов различных отраслей;

новые пространства могут стать мощными инновационными хабами для ученых, инженеров и предпринимателей, подобными британскому Блетчли-парку, где будут разрабатываться новейшие технологии, привлекая таланты со всего мира, не только украинцев. Такие центры могут быть сфокусированы на дисциплинах вокруг тем восстановления Украины;

амбициозные и современные проекты новых городов могут стать магнитом для инвестиций и способствовать объединению людей вокруг общей амбициозной цели; стать теми проектами, которые ищут локальные и иностранные инвесторы;

новые города могут стать моделями для внедрения целей устойчивого развития ООН на практике; с точки зрения построения зеленых пространств, энергоэффективных городов, городов, построенных с учетом идей New European Bauhaus, новые украинские города могут стать примером для других европейских стран;

в конце концов, эти города могут стать местом не только физического восстановления, но и обеспечить пространства для ментального восстановления украинцев, включая зеленые зоны для отдыха и психологическую поддержку, помогая преодолеть травмы войны.

Опять же, это не замещение идей восстановления городов. Разрушенные города надо восстанавливать. Но строительство новых городов может быть еще одним из подходов к восстановлению.

Да, обычно города развиваются органично на протяжении веков. Однако, мы считаем, что сейчас в Украине наступил момент, когда необходимо создавать новое, в том числе для преодоления последствий войны. Новые города рассматриваются как один из путей трансформации страны. Не единственный, но мы хотели бы, что и эта опция была на столе.

Эти новые урбанистические проекты могут стать не только символом возрождения Украины, но и практическим воплощением видения будущего Украины — современного, инновационного и ориентированного на людей.

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