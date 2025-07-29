Под колпаком у ИИ: как технологии дают возможность следить за каждой вашей мыслью

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Мне очень нравится фильм "Жизнь других", где офицер Штази, капитан Герд Визлер, следит за драматургом Георгом Драйманом, которого подозревают в нелояльности. Фильм очень интересный — рекомендую посмотреть тем, кто не видел: он довольно точно в деталях показывает реалии того авторитарного времени, которое держалось на страхе и контроле.

Интересно, что технологии того времени точно не могли решить задачи, которые ставило перед собой Штази. Прослушка велась вручную, наблюдение требовало сидения в подъезде, установки микрофонов, ведения бумажных досье. Абсурд, но, к сожалению, он работал и разрушал жизни миллионам людей.

Что было бы, если бы Штази имело современные технологии? Насколько эффективной была бы их работа сегодня? Какие технологии доступны?

современные ИИ-алгоритмы могут помогать обрабатывать миллионы телефонных разговоров при массовом прослушивании, автоматически их транскрибировать и выделять подозрительные фрагменты по ключевым словам. Вместо сотен агентов, которые не могли прослушать всех, алгоритмы и ИИ-агенты могут обрабатывать весь телефонный трафик одновременно. Системы распознают эмоциональное состояние человека, выявляют сарказм и скрытое недовольство;

алгоритмы учатся распознавать паттерны нелояльности: кто часто жалуется на власть, кто обсуждает запретные темы, кто контактирует с "неблагонадежными" лицами. Система может автоматически создавать досье, отмечать уровень угрозы и прогнозировать вероятность участия в протестах;

алгоритмы могут распознавать лица на улице с точностью до 99%, даже если человек в маске, очках или с новой прической. Алгоритмы могут строить детальные карты социальных связей: кто с кем встречается, как часто, где именно; выявлять аномалии в поведении: почему человек изменил маршрут, избегает определенных мест, или вдруг начал встречаться с новыми людьми;

системы биометрического контроля делают невозможным анонимность. Биометрические данные собираются везде: от разблокировки смартфона лицом до прохода через "умные" камеры в аэропортах и зданиях. Алгоритмы могут анализировать данные с фитнес-браслетов и смарт-часов: пульс при просмотре контента, стресс на встречах, аномальную физическую активность — все, что может указывать на подозрительное эмоциональное состояние;

люди на протяжении последних 20 лет сами выкладывают свою жизнь онлайн в соцсетях, а сейчас и при разговоре с ИИ-ботами, и тем самым делают возможным анализ своего цифрового следа. В то же время сами ИИ-алгоритмы могут мгновенно анализировать каждый лайк, эмоциональную окраску комментариев и репостов и создавать детальный психологический портрет человека и выявлять "слабые сигналы" нелояльности: человек не лайкнул торжественный пост лидера, распространил двусмысленный мем, подписался на "неправильный" канал;

троянские программы вроде Pegasus могут незаметно устанавливаться на телефоны, предоставляя полный доступ к перепискам в мессенджерах, фотографиям, геолокации и паролям. Камера и микрофон включаются дистанционно, записывая все, что происходит вокруг, даже когда телефон кажется выключенным. Шпионское ПО может подменять сообщения, создавать фальшивые доказательства или незаметно удалять "опасную" информацию;

ИИ-системы могут анализировать текст еще на этапе написания. Алгоритмы могут сканировать слова в Google Docs и обнаружат "подрывные" темы, метафоры, аллюзии, особенно если вы предоставляете доступ к своим документам внешним программам. Система может распознавать стиль автора, сравнивая с базой данных других текстов;

современные алгоритмы могут "предсказывать" "преступные мысли". ИИ может выявлять паттерны, которые предшествуют "опасному поведению", когда человек стал чаще посещать определенные районы, изменил круг общения, покупает необычные товары, читает "неправильные" онлайн-книги. Кто знает, что он сделает потом?

алгоритмы могут создавать "индекс риска" для каждого гражданина, прогнозируя распространение "вредной" информации или контактов с оппозицией. Системы могут обучаться на исторических данных и автоматически повышать уровень наблюдения за "группами риска".

Большинство этих технологий в той или иной степени уже существуют. Беспрецедентная масштабируемость сочетания этих технологий создает систему контроля, о которой Штази могло только мечтать. К сожалению, автократы это понимают, и современные системы делают авторитарные режимы эффективными до уровня тотальности.

Системы социального рейтинга, как в Китае, автоматизируют весь этот процесс в одну систему уже сейчас: от наблюдения до наказания, и собирают данные из всех источников: камер наблюдения, транзакций в WeChat, истории покупок в онлайн магазинах и магазинах, поведения в интернете.

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