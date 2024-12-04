Гниль мозку і какістократія: які нові слова приніс нам 2024-й рік
За традицією, щороку найкращі словники світу визначають нові слова, які увійшли в ужиток протягом останніх 12 місяців. Економіст Владислав Рашкован попросив ШІ скласти з них речення, що характеризує 2024 рік, і ось що вийшло…
5 нових слів 2024 року
В минулому році я написав невеличку колонку про найпопулярніші англійські слова у світі за думками видавників словників. Згідно з їх аналізом, 2023 точно був роком Штучного інтелекту, і слова Artificial Intelligence, hallucinate, authentic були найуживанішими відносно новими словами, або такими, які отримали своє нове значення.
Мова постійно вдосконалюється, і 2024 був наповнений новинами вже не тільки про ШІ. Тому я знов вирішив описати слова року англійською, які обрали словники Collins dictionary, Cambridge dictionary, Oxford English Dictionary, сайт Dictionary.com та англійське видавництво журналу The Economist в цьому році:
- Brat – нахаба або бунтар
- Manifest – маніфестувати або просувати позитивні твердження
- Brain rot – гниль мозку
- Demure – скромний, але вишуканий
- Kakistocracy – влада найгірших
Всі слова цікаві й мають свою логіку та історію, чому вони потрапили на радари словників у 2024 році.
Я попросив декілька ШІ-чатботів створити речення, яке б за допомогою цих п’яти слів описало 2024 рік.
Мені найбільше сподобався варіант від Gemini: "The year when a kakistocracy of bratty politicians manifested the worst case of brain rot in the history of demure democracy".
Google Translate переклав це таким чином: "Рік, коли влада найгірших нахабних (або бунтарських) політиків маніфестувала найгірший випадок гнилі мозку в історії скромної демократії".
Що тут сказати… подивимось, які нові слова принесе нам 2025 рік.
Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.Важливо