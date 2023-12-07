PISA-2022: катастрофа отменяется. Почему результаты тестов в условиях Украины не могли быть лучше

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Все обсуждают результаты теста PISA 2022. Много слышу недоумений, которые переходят во "всепропальщину".

Неужели же те, кто удивляется результатам, думали, что во время полномасштабной войны показатели PISA должны расти?

У меня 4 комментария:

Украинские дети проходили тест во второй половине октября 2022 года. Помните экстремальные условия месяцем ранее, и именно в октябре? Понятно, что эти условия повлияли на сдачу теста. Но я думаю, что результаты 2022 года — это еще в большинстве влияние пандемии, а не войны. Разрушительный результат войны на образование мы еще увидим — к сожалению, educational losses и human capital loss — долгосрочное негативное влияние войны, с которым нам надо будет работать. Помните сколько детей уехало за границу в 2022 году? Много детей из среднего класса, которые имели доступ к более лучшему образованию и в Украине — поэтому средние значения тех, кто сдавал тесты, конечно, снизились. Если смотреть результаты по другим странам, в том числе в развитых, и даже в США — общий уровень математики значительно снизился из-за пандемии. Онлайн-образование на данном этапе не смогло качественно заместить школьную комнату и в развитых странах. Что говорить о странах, которые развиваются? Конечно, хотелось бы, чтобы было сделано больше в прошлые годы. По чтению — не забываем о негативном влиянии гаджетов на время, которое проводят дети за чтением (не только в Украине). С этим надо работать родителям дома.

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