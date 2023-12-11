ChatGPT — слово 2023 года. Как искусственный интеллект покорил сеть и стал мировым трендом

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Пятое слово года.

Немножко поспешил, когда написал колонку о 4 словах года от Collins, Cambridge, Merriam-Webster и Oxford English Dictionary. В четверг the Economist вышел со своим словом года. И оно не удивило.

На самом деле the Economist рассматривал возможность предоставить приз нескольким словам:

Coup — переворот. В 2023 году в мире было несколько: Судан, Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Габон. В мире начали даже создавать индексы и карты, чтобы просчитать, где следующий переворот может быть.

Japa — нигерийское слово, которое означает "найти быстрый выход из затруднительного положения". Скажем так — нам также нужно japa, а не похожее на это украинское слово.

Vishwaguru — слово на санскрите, которое было очень употребляемым в Индии, означает "учитель для мира" (vishwa означает "мир", а guru — гуру, очень употребляемое и у нас индийское слово). Но есть и другая интерпретация слова — "весь мир", то есть мы и сами все понимаем и сами можем быть драйвером для мира. Не нужны ваши западные советы. В целом это слово отражает философию Моди в последние годы.

Global South — или Глобальный Юг — еще одно слово, которое употреблялось в этом году и в Украине много раз. Интересно, что Юг уже не имеет никакой особой связи с географией — под Глобальным Югом понимают то, что раньше называли "страны третьего мира". Но если раньше это означало бедные стране, то сейчас — больше антизападные, или как минимум страны, которые бросают вызов современному мировому порядку.

Lan wei lou — слово на мандарине. Означает по-простому "недострой". В Китае большие проблемы в секторе строительства жилья — многие корпорации банкротятся, а люди, которые инвестировали в жилье, которое строилось, не получают свои квартиры, так как их дома — Lan wei lou. Желательно, чтобы в Украине это слово использовали меньше.

Слово de-risking также было популярным в прошлом году после дискуссии о decoupling. Оба слова имеют свои геополитические корни в масштабном тренде геоэкономической фрагментации, и в первую очередь, выход западных компаний из Китая. Для нас важно, что многие западные компании также выходят и из экономики РФ именно для de-risking. Многие не хотят попадать под западные санкции. А те, кто остается в России, мне кажется, не понимают, что они там все равно уже заложники, — вывести деньги и прибыль из России, продать бизнес там по рыночным ценам будет уже невозможно. Надо было раньше decouplе.

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На грани нирваны и гибели. Как спасти человечество от искусственного интеллекта

Generative AI и large language models (LLM) — слова из мира Искусственного интеллекта, которые мы много раз использовали в этом году. Было очень много дебатов в мире и в Украине на эту тему. Кто-то говорит, что LLM — это некий метод обмана, который заставляет нас думать, что ИИ уже действительно может думать, как человек. Но галлюцинации... указывают на то, что на самом деле, это только модели-трансформеры, которые используют хитрый и сложный анализ вероятностей появления следующего слова в предложении. Именно поэтому термин Generative больше подходил бы для слова года, потому что люди боятся, но все же хотят быстрее перейти от Generative к General Искусственному интеллекту — то есть действительно моделям, которые могут думать, как человек. Опять же, разница между этими двумя подходами и попытки понять вызовы для мира занимали умы людей в мире в 2023 году.

Но все же словом года стал другой термин — Chatgpt.

Это слово было на устах у всех, от журналистов до водителей такси, которые задавались вопросом, что это такое и как это использовать. Фактически в 2023 году Chatgpt стало для нас именем нарицательным, как когда-то от имени Google появились слово "гуглить" вместо "искать в Интернете", как появилось слово ксерить, аспирин или памперсы. Для любого бренда стать нарицательным именем — это очень высокое признание.

Так вот, поисковые запросы "Chatgpt" в Google были более чем в 90 раз чаще, чем поиски "generative ai" или "large language model". Chatgpt одинаков для всех языков. Фактически Chatgpt стал разговорным термином для любой модели LLM. Когда ставят под сомнение текст, который ты написал, люди спрашивают: это ChatGPT? Не важно, какую именно модель они имели в виду: Bard, DALL-E, BingAI, или что-то другое. И я думаю, что это только начало этого пути.

Посмотрим, что 2024 год нам принесет — надеюсь, Победу, хотя сейчас три слова из пяти связаны с ИИ: AI, галлюцинации, ChatGPT.

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