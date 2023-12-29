У РФ "огромные" потери в Украине: выйдет из войны ослабленной, — генерал Бундесвера

Вместе с тем, по словам немецкого генерала, РФ удается пополнять войска, в том числе и военнопленными. Он также отметил огромные инвестиции в военную промышленность.

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Россия в Украине понесла огромные потери по части личного состава и техники, ее армия выйдет из войны ослабленной, заявил высокопоставленный немецкий военачальник в интервью журналистам в пятницу, 29 декабря. Об этом сообщает "Голос Америки".

Комментарий представителя армии ФРГ прозвучал на фоне попыток Киева заручиться дополнительной западной поддержкой для Сил обороны, противостоящим российской агрессии.

Кристиан Фрейдинг, который отслеживает поставки военного снабжения для Украины от Германии, в интервью Sueddeutsche Zeitung напомнил, что, согласно данным западной разведки, 300 000 российских солдат были убиты или получили настолько серьезные ранения, что их уже нельзя мобилизовать для войны.

Согласно утекшим в этом месяце разведывательным данным США, с начала войны в Украине были убиты или ранены 315 000 российских военнослужащих.

"Потери россиян в живой силе и технике огромны. Также считается, что Россия потеряла тысячи боевых танков и машин пехоты", — отметил Фрейдинг, который также выполняет роль советника министра обороны Германии Бориса Писториуса.

По его словам, российские вооруженные силы выйдут из этой войны ослабленными и кадрово и в смысле бронетехники. Вместе с тем немецкий генерал также указал о том, что военно-политическому руководству удается пополнять ряды войск РФ, "в том числе, используя военнопленных".

"И, конечно, мы видим огромные инвестиции в военную промышленность", — отметил он, добавив также, что Россия демонстрирует куда большую "устойчивость", чем ожидали западные союзники в начале войны.

"Мы, возможно, не понимали или не хотели понять, что их союзники могут их снабжать", — сказал он.

Напомним, что 22 декабря в СНБО раскрыли новые детали уничтожения Су-34. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, самолеты противника постоянно мешали украинским защитникам.

Также 27 декабря десантник ВСУ рассказал о тяжелых боях под Марьинкой. Ежедневные потери ВС РФ в районе Новомихайловки составляют 1–3 единицы техники и 20–30 человек.