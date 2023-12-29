Украинские военнопленные воюют на стороне РФ на Донбассе: в ISW рассказали детали

Россияне нарушают Женевскую конвенцию, которая запрещает использование военнопленных в военной деятельности на стороне страны, которая захватила их. Также военнопленные не могут быть отправлены или содержаться в зоне боевых действий, рассказали аналитики.

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Российская Федерация отправила на передовую батальон, сформированный из украинских военнопленных. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 28 декабря.

"Россия официально развернула батальон, сформированный из украинских военнопленных, на передовой в Украине, подтверждая множество явных нарушений Россией Женевской конвенции о военнопленных", — говорится в сообщении.

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Россияне "завербовали" пленных бойцов ВСУ в свои "добровольческие формирования", — ISW

Российские СМИ "РИА Новости" и "Россия-1" заявили 28 декабря, что речь идет о бойцах батальона "Богдана Хмельницкого", сформированного из украинских военнопленных и подчиненного формированию "Каскад" МВД "ДНР". В частности, они приняли участие в боях возле Урожайного в Донецкой области. 27 декабря российские журналисты отметили, что батальон завербовал около 70 украинских пленных из исправительных колоний в РФ и отправил на обучение перед отправкой на фронт в начале ноября.

Аналитики заявили, что такие действия РФ являются нарушением Женевской конвенции, которая запрещает использование военнопленных в военной деятельности на стороне страны, которая захватила их. Кроме этого, они отметили, что "ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или содержаться в местах, где он может подвергаться воздействию огня в зоне боевых действий", и не должен "быть использован на работах, которые являются нездоровыми или опасными по характеру".

В ISW причастными к "жестокому обращению с военнопленными" называют 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. Кадры с БПЛА за 27 декабря показали, что ВС РФ казнили трех украинских военнопленных возле Работино Запорожской области, а кадры от 13 декабря — россияне использовали пленных как живой щит.

Напомним, 27 ноября представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко рассказал, что на фронте не будет никакой пользы от соединения из военнопленных. По его словам, это ответ на образование в Украине добровольческих батальонов из россиян.

9 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинские военнопленные, которых завербовала РФ, могут обратиться к координаторам проекта "Хочу жить".