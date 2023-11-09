Вербовали пленных под давлением: зачем в России создали батальон "Богдана Хмельницкого"

ВС РФ сформировали батальон из украинских военнопленных, которые приняли присягу на верность России и, вероятно, отправятся на войну. В ГУР МОУ отмечают, что бойцов вербовали под давлением. Если они попадут на фронт, то в праве обратиться за помощью к координаторам проекта "Хочу жить", чтобы вернуться в Украину.

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Российский батальон "Богдан Хмельницкий", состоящий из украинских военнопленных, принял присягу на верность РФ и в ближайшее время отправится на фронт, о чем сообщил Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские СМИ.

Подразделения планируют задействовать в составе формирования "Каскад" из так называемой ДНР, и, вероятно, направят в район границ Донецкой и Запорожской областей.

Украинским военнопленным, по информации ISW, будут платить такое же жалование, как российским солдатам, и у них будут те же льготы.

Могут вернуться домой

Институт изучения войны ISW в конце октября сообщал, что РФ завербовала около 70 украинских военнопленных из разных колоний, сформировав "добровольческий" батальон "Богдан Хмельницкий".

В комментарии Фокусу представить Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что о создании подобного подразделения в России говорили год назад, но реализовать план, вероятно, долгое время не удавалось.

Военнопленные подвергаются давлению, и могут быть использованы по-разному, в том числе таким образом. У российских спецслужб достаточно инструментов репрессивного характера, чтобы сломать личность. Андрей Юсов, представитель ГУР МОУ

"Сейчас это носит скорее характер информационно-психологической операции, чем реального подразделения, но мы следим за ситуацией. С одной стороны, это попытка ответить на создание украинских подразделений с российскими гражданами — легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус (РДК), которые добровольно согласились противодействовать путинскому режиму. С другой — обычная тактика страны-агрессора, которая игнорирует международное гуманитарное право", — сказал Фокусу Юсов.

Представитель ГУР добавил, что украинские военнопленные в РФ подвергаются давлению, о чем официальный Киев проинформировал Международный комитет Красного креста.

"Это вопиющее нарушение Женевской конвенции. Военнопленные подвергаются давлению, и могут быть использованы по-разному, в том числе таким образом. У российских спецслужб достаточно инструментов репрессивного характера, чтобы сломать личность. Мы понимаем, что все это происходит под давлением, и вопрос финансов [по информации росСМИ украинским военнопленным будут выплачивать такое же жалование, как и российским бойцам — Фокус] здесь не стоит. Каждый случай будет расследоваться отдельно", — отметил Юсов.

В ГУР заверили, что украинские военнопленные, которых завербовали для участия в боевых действиях на стороне РФ, могут обратиться к координаторам проекта "Хочу жить", помогающим солдатам РФ сдаться в плен.

"В данном случае, наши военнопленные в составе подразделения армии РФ считаются военнослужащими и имеют право обратиться в "Хочу жить". Каждый, кто это делает, оказывается под защитой украинского законодательства и международного гуманитарного права. Проект работает для всех военнослужащих РФ, независимо от формирования подразделений. Бойцы должны обращаться, если они стали объектом манипуляций и давления со стороны страны-агрессора", — отмечает Юсов.

Идеологические убеждения и шантаж

Создание подразделений с участием военнопленных, по словам полковника запаса ВСУ Олега Жданова — распространенная в истории военного искусства практика. Эксперт в беседе с Фокусом объясняет, что одна из сторон конфликта всегда намеревается завербовать жителей оккупированных территорий или пленных военнослужащих. Таким образом враг хочет убедить как своих граждан, так и мировое сообщество, что его действия поддерживает население, против которого ведется война.

Россия может повязать человека кровью. То есть заставить совершить преступление, задокументировать на камеру и использовать в качестве шантажа. Если пленный попытается убежать или предать, данные предадут гласности. Олега Жданова, полковника запаса ВСУ

"Обычно метод принуждения в таком случае на последнем месте. Человека пытаются убедить идеологически, что есть необходимость воевать на стороне врага. В противном случае пленный, которому дали в руки оружие, направит его на оккупанта и перейдет на сторону своей страны", — говорит Фокусу Жданов.

С военнопленными, которых вербуют в ряды армии врага, работают специалисты. Они проводят тесты и решают, можно ли доверять конкретному человеку. Идеологическую обработку, по словам эксперта, могут подкреплять финансами.

"Систему обмануть тяжело, и мы точно также работаем с пленными — убеждаем перейти на нашу сторону. Правда в отличие от нас, Россия может повязать человека кровью. То есть заставить совершить преступление, задокументировать на камеру и использовать в качестве шантажа. Если пленный попытается убежать или предать, данные предадут гласности. Такой опыт они используют", — добавляет Жданов.

Нарушение Женевской конвенции

Согласно Третьей Женевской конвенции, ни один военнопленный не может содержаться или быть отправленным в районы, где он может попасть под огонь в зоне боевых действий. Юрист-международник Роман Еделев объясняет Фокусу, что международное гуманитарное право работает вне зависимости от того, как РФ квалифицирует собственные действия на территории Украины — называя их "специальной военной операцией". Достаточно самого факта ведения боевых действий.

"Как только осуществляется первый выстрел с целью вооруженного конфликта между государствами, начинает работать международное гуманитарное право, создаются обязательства двух сторон. Если РФ их не выполняет, это становится основанием для привлечения к ответственности", — говорит эксперт.

Если украинские военнопленные, которые участвуют в боевых действиях на стороне РФ, захотят сдаться в плен, в их отношении будет открыто уголовное производство по статье о госизмене и начато расследование. Роман Еделев, юрист-международник

Женевская конвенция, по словам юриста, запрещает принуждать военнопленных участвовать в вооруженном конфликте на стороне врага. Если речь идет о добровольном согласии, однозначного запрета нет.

"Вопрос в том, что можно считать принуждением. Ведь это не обязательно физическое насилие. Это может быть и психологическое давление. Военнопленному могут говорить, что государство забыло про него и не собирается его возвращать. Потому что сложно представить ситуацию, при которой украинский военнослужащий добровольно согласится воевать на стороне РФ", — рассуждает Еделев.

По словам юриста, если украинские военнопленные, которые участвуют в боевых действиях на стороне РФ, захотят сдаться в плен, в их отношении будет открыто уголовное производство по статье о госизмене и начато расследование. Каждый конкретный случай должен рассматриваться отдельно.

"Если украинский военнослужащий, который был пленным, удерживаемым РФ, вступил в батальон, чтобы сдаться ВСУ и вернуться в Украину, такого человека не надо привлекать к ответственности. Его задержат, статус военнопленного он не получит, будет открыто дело о госизмене, в результате расследования может быть установлено, что состава преступления нет. Если человек сможет доказать, что его принудили — это исключает уголовную ответственность", — добавляет эксперт.

Фокус ранее писал, что по информации ЦНС, украинских военнопленных в РФ содержат в ужасных условиях, из-за чего в их рядах прогрессирует туберкулез и другие инфекционные заболевания. У пленных наблюдается неудовлетворительное общее морально-физическое состояние.

Также Фокус рассказывал, что более 90% украинских пленных, побывавших в плену РФ, подверглись жестокому обращению и пыткам.