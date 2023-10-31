С пытками и без медпомощи: в ЦНС рассказали о содержании пленных в РФ

Среди украинских военнопленных прогрессирует туберкулез и другие инфекционные заболевания, вызванные ужасными условиями содержания. У них наблюдается неудовлетворительное общее морально-физическое состояние, рассказали координаторы подполья.

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Российские военные удерживают украинских военнопленных и некомбатантов в ужасных условиях. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Наши соотечественники размещены, как правило, отдельно от других заключенных, в помещениях штрафных бараков в условиях постоянного нарушения санитарно-гигиенических условий", — говорится в сообщении.

В центре отметили, что украинцев ограничивают в продолжительности прогулок и предоставляют недостаточно пищи. В частности, со ссылкой на подполье, которое докладывает о каждом месте размещения украинцев и предоставляет данные по каждому ответственному за репрессии, заявили, что к военнопленным могут применять различные виды насилия и ограничения в медицинской помощи. В результате среди украинцев быстро прогрессирует туберкулез и другие инфекционные заболевания, вызванные неподходящими условиями содержания. Кроме этого, общее морально-физическое состояние украинских пленных — неудовлетворительное.

Координаторы подполья отметили, что в населенном пункте Двубратский Краснодарского края Российской Федерации удерживают украинских военнопленных. Таким образом ответственными за международные преступления являются полковник внутренней службы Владимир Говорухив и начальник учреждения Александр Кулагин.

Кроме этого, украинцев удерживают в колонии в Усть-Лабинске Краснодарского края, ответственным является подполковник внутренней службы Олег Панасенко. Также в Центре международным преступником назвали подполковника внутренней службы Руслана Ситнянского, который руководил туберкулезной больницей ФСИН РФ по Краснодарскому краю.

"Также мы обязательно передадим поздравления начальникам СИЗО-1 и СИЗО-5 (Ростов-на-Дону) майору Александру Папке и подполковнику Павлу Лазоренко, а также их коллеге из СИЗО-2 в Таганроге подполковнику Вячеславу Влассу", — заявили в Центре национального сопротивления.

Координаторы украинского подполья добавили, что каждый причастный к преступлениям против украинских военнопленных, понесет ответственность.

Напомним, 30 октября волонтер и активист Сергей Стерненко сообщил, что российские оккупанты расстреляли группу украинских военнопленных на Токмакском направлении. Бойцам связали за спиной руки, а затем убили.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 27 октября рассказали, что российские военные заставляют украинских военнопленных вступать в "добровольческие формирования" РФ. В частности, "добровольческий" батальон "Богдан Хмельницкий" якобы сумел "завербовать" около 70 украинских пленных из разных колоний РФ.