"Медийный проект": в Координационном штабе прокомментировали привлечение Россией пленных ВСУ в войне

По словам Петра Яценко, Россия могла завербовать какое-то количество украинских военнопленных, однако речь не идет о количестве целого батальона.

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Информация о том, что Россия отправит на фронт подразделение с украинскими военнопленными является попыткой пропаганды. Об этом рассказал в интервью Суспільному Петр Яценко, представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

По его словам, международное гуманитарное право запрещает привлекать пленных военных к участию в войне. Россия смогла завербовать какое-то количество людей, однако речь не идет о количестве целого батальона.

Яценко говорит, что военные понимают последствия и небольшое количество соглашается идти на такие условия. Кроме того, никто не хочет воевать против своих. Говорилось, что в такое подразделение якобы могут попасть только военные, у которых родственники проживают в России.

"Это чистая пропаганда, это чисто медийный проект, и мы должны понимать, что никакой пользы на фронте от подобного соединения, сколько бы там ни было людей, — нет", — подчеркнул представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Петр Яценко отмечает, что эта тема поднимается не впервые и в период, когда российская армия не может достичь успехов на фронте. Именно поэтому Россия пытается таким образом сделать вид, будто у них что-то получается. В частности, это ответ на образование в Украине добровольческих батальонов из граждан России.

"Добровольческий" батальон из украинских военнопленных: что известно

В конце октября Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Россия сформировала "добровольческий" батальон "Богдана Хмельницкого" из около 70 военнопленных ВСУ.

Отмечалось, что после подготовки подразделение будет воевать против Украины на неопределенном участке фронта. В начале ноября в ISW, ссылаясь на российские СМИ, заявляли, что батальон готов к участию в боях и принес присягу на верность Российской Федерации.

Между тем в ГУР считают, что украинские военные в плену подвергаются давлению, а заявления о создании такого батальона является более информационно-психологической операцией. Несмотря на это, украинские военнопленные, если попадут на фронт, смогут обратиться за помощью в рамках проекта "Хочу жить" и вернуться в Украину.

Напомним, 20 октября исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко заявил, что около 90% украинских военных, которые были в плену, подверглись жестокому обращению и пыткам со стороны РФ.

В частности, 26 ноября сообщалось, что одному из украинских военных, который вернулся из плена, оккупанты оставили на лбу нацистский след. Теперь след с лица пытаются убрать с помощью лазеров.