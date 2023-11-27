Свастика на лбу: россияне оставили защитнику нацистский след на память о плене (фото)

Украинский воин подвергся пыткам, когда попал во вражеский плен. Теперь врачи вынуждены с помощью лазеров убирать с его лба символ нацистской Германии.

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Украинский боец вернулся из плена со свастикой на лбу. Об этом известно из публикации проекта "Неопалимі" в соцсетях от 26 ноября.

"На фото вы можете проследить результаты первой процедуры лечения шрама, оставшегося на лбу нашего защитника после пыток в российском плену", — говорится в посте.

Публикация проекта "Неопалимі" от 26 ноября Фото: "Неопалимі"

Врач Александр Туркевич отшлифовал рубец пострадавшему воину пикосекундным лазером и использовал эрбиевый лазер для всего лба. Имя бойца неизвестно.

На фото можно увидеть, как шрам выглядел до процедуры и почти через неделю после нее. Стоит отметить, что рубец по форме напоминает свастику — крест с загнутыми раменами, известный как символ нацистской Германии.

Публикация проекта "Неопалимі" от 26 ноября Фото: "Неопалимі"

"Неопалимі" — это национальная программа внешней реабилитации пострадавших в результате войны. Проект реализуется при содействии украинских госорганов, в частности Министерства по делам ветеранов и Министерства здравоохранения.

Публикация проекта "Неопалимі" от 26 ноября Фото: "Неопалимі"

Напомним, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко заявлял, что более 90% украинских военнопленных подверглись жестокому обращению и пыткам. По его словам, есть даже случаи убийств в плену.

32-летний военный Иван Дзюба поделился своей историей из плена. Разведчика пытали и вернули через две недели в Украину без двух ног и пальца на руке.