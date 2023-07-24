Потерял обе ноги за 13 дней плена у "вагнеровцев": история разведчика Ивана Дзюбы (фото)

Воин неделю прятался в лесополосе под Соледаром и питался снегом, а потом пережил плен и пытки током. Теперь он учится ходить на протезах, но уже стремится вернуться на военную службу.

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32-летний защитник Иван Дзюба попал в плен здоровым, а вернулся менее чем через две недели — с ампутированными ногами и без пальца на руке. Сейчас мужчина, переживший на себе жестокость врага, восстанавливает силы и учится ходить на протезах. Его историей поделился в соцсетях Национальный реабилитационный центр "Незламні".

Дзюба — родом из Хмельницкой области и до полномасштабного вторжения РФ работал на киевском предприятии, которое предоставляло услуги по профессиональному уходу за машинами. В сентябре 2022 года мужчину мобилизовали, и он стал разведчиком. Сначала его группу направили в Бахмут, однако зимой перебросили в район Соледара.

Уже в первый боевой выход на новом месте защитники были замечены вражескими силами. Российские оккупанты обстреляли группу и отрезали пути для отступления. В течение недели украинские бойцы скрывались в лесополосе — запасы воды и продовольствия быстро закончились, поэтому пришлось есть снег. На восьмой день разведчики решились выйти из укрытия и сразу наткнулись на наемников российской ЧВК "Вагнер".

Одного из трех защитников "вагнеровцы" расстреляли, двух других — забрали в плен. Тогда Дзюбу начали пытать: мизинец на правой руке фактически сгорел из-за пыток током, также бойца били по ногам и держали в холоде. Вследствие пережитого конечности пленного поразил некроз, то есть ткани начали отмирать.

Местные врачи ампутировали Дзюбе ноги, а другой пленный — украинский военный медик — ухаживал за больным и делал перевязки. После 13 дней плена разведчика передали украинской стороне — когда-то здорового, без двух ног и пальца на руке.

Защитник прошел лечение в Днепре и Киеве, после чего приехал на реабилитацию в центр "Незламні". Сейчас он учится ходить на протезах.

"Благодаря ежедневным занятиям с физическим терапевтом Иван уже ходит без костылей. Более того, по возможности помогает передвигаться другим несокрушимым ребятам, которые еще на кресле колесном. После завершения реабилитации Иван хочет вернуться в строй", — рассказали медики.

Фото: Национальный реабилитационный центр «Незламні» Фото: Национальный реабилитационный центр «Незламні» Фото: Национальный реабилитационный центр «Незламні» Фото: Национальный реабилитационный центр «Незламні»

Напомним, подразделения Волынской бригады теробороны ликвидировали на востоке российскую БМП-1. В этом им помогла самоходная 155-мм гаубица FH-70.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский рассказал, что защитники в районе Бахмута разгромили группировку ВС РФ. Вражеские бойцы планировали атаковать ночью украинские позиции, однако понесли большие потери и исчезли.