Втратив обидві ноги за 13 днів полону у "вагнерівців": історія розвідника Івана Дзюби (фото)

Воїн тиждень ховався у лісосмузі під Соледаром та харчувався снігом, а потім пережив полон та тортури струмом. Тепер він вчиться ходити на протезах, але вже прагне повернутись на військову службу.

Related video

32-річний захисник Іван Дзюба потрапив у полон здоровим, а повернувся менш ніж за два тижні — з ампутованими ногами та без пальця на руці. Нині чоловік, що пережив на собі жорстокість ворога, відновлює сили та вчиться ходити на протезах. Його історією поділився у соцмережах Національний реабілітаційний центр "Незламні".

Дзюба — родом з Хмельниччини та до повномасштабного вторгнення РФ працював на київському підприємстві, яке надавало послуги з професійного догляду за машинами. У вересні 2022 року чоловіка мобілізували, і він став розвідником. Спочатку його групу направили у Бахмут, однак взимку перекинули в район Соледара.

Вже у перший бойовий вихід на новому місці захисники були помічені ворожими силами. Російські окупанти обстріляли групу та відрізали шляхи для відступу. Протягом тижня українські бійці переховувались у лісосмузі — запаси води та харчів швидко закінчились, тож довелося їсти сніг. На восьмий день розвідники наважилися вийти з укриття та одразу натрапили на найманців російської ПВК "Вагнер".

Одного з трьох оборонців "вагнерівці" розстріляли, двох інших — забрали у полон. Тоді Дзюбу почали катувати: мізинець на правій руці фактично згорів через тортури струмом, також бійця били по ногах та тримали у холоді. Внаслідок пережитого кінцівки полоненого уразив некроз, тобто тканини почали відмирати.

Місцеві лікарі ампутували Дзюбі ноги, а інший полонений — український військовий медик — доглядав за хворим та робив перев’язки. За 13 днів полону розвідника передали українській стороні — колись здорового, без двох ніг та пальця на руці.

Захисник пройшов лікування у Дніпрі та Києві, після чого приїхав на реабілітацію до центру "Незламні". Нині він вчиться ходити на протезах.

"Завдяки щоденним заняттям із фізичним терапевтом Іван вже ходить без милиць. Ба більше, за можливості допомагає пересуватися іншим незламним хлопцям, які ще на кріслі колісному. Після завершення реабілітації Іван хоче повернутися у стрій", — розповіли медики.

Фото: Національний реабілітаційний центр «Незламні» Фото: Національний реабілітаційний центр «Незламні» Фото: Національний реабілітаційний центр «Незламні» Фото: Національний реабілітаційний центр «Незламні»

Нагадаємо, підрозділи Волинської бригади тероборони ліквідували на сході російську БМП-1. У цьому їм допомогла самохідна 155-мм гаубицю FH-70.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що захисники в районі Бахмута розгромили угруповання ЗС РФ. Ворожі бійці планували атакувати вночі українські позиції, однак зазнали великих втрат і зникли.