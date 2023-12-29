Українські військовополонені воюють на стороні РФ на Донбасі: в ISW розповіли деталі

Росіяни порушують Женевську конвенцію, яка забороняє використання військовополонених у військовій діяльності на боці країни, яка захопила їх. Також військовополонені не можуть бути відправлені чи утримуватися у зоні бойових дій, розповіли аналітики.

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Російська Федерація відправила на передову батальйон, сформований з українських військовополонених. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 28 грудня.

"Росія офіційно розгорнула батальйон, сформований з українських військовополонених, на передовій в Україні, підтверджуючи безліч явних порушень Росією Женевської конвенції про військовополонених", — йдеться у повідомленні.

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Росіяни "завербували" полонених бійців ЗСУ у свої "добровольчі формування", – ISW

Російські ЗМІ "РИА Новости" і "Россия-1" заявили 28 грудня, що мова йде про бійців батальйону "Богдана Хмельницького", сформованого з українських військовополонених і підпорядкованого формуванню "Каскад" МВС "ДНР". Зокрема, вони взяли участь у боях біля Урожайного в Донецькій області. 27 грудня російські журналісти наголосили, що батальйон завербував близько 70 українських полонених із виправних колоній у РФ та відправив на навчання перед відправкою на фронт на початку листопада.

Аналітики заявили, що такі дії РФ є порушенням Женевської конвенції, яка забороняє використання військовополонених у військовій діяльності на боці країни, яка захопила їх. Крім цього, вони зазначили, що "жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або утримуватися в місцях, де він може піддаватися впливу вогню в зоні бойових дій", та не повинен "бути використаний на роботах, які є нездоровими або небезпечними за характером".

В ISW причетними до "жорстокого поводження з військовополоненими" називають 76-у гвардійську десантно-штурмову дивізію. Кадри з БПЛА за 27 грудня показали, що ЗС РФ стратили трьох українських військовополонених біля Роботиного Запорізької області, а кадри від 13 грудня — росіяни використовували полонених як живий щит.

Нагадаємо, 27 листопада представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів, що на фронті не буде жодної користі від з'єднання з військовополонених. З його слів, це відповідь на утворення в Україні добровольчих батальйонів із росіян.

9 листопада представити Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що українські військовополонені, яких завербувала РФ, можуть звернутися до координаторів проєкту "Хочу жити".