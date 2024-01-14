Ціна втрат: Росстат наочно показав рівень смертності росіян під час війни (фото)

Російські статистики демонструють зростання кількості померлих росіян військовозобов'язаного віку. При цьому не визнають, що причиною цього можуть бути втрати на війні в Україні.

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У РФ у 2022 році померло майже на 50% більше росіян молодого віку, ніж у 2019 році. При цьому переважна більшість померлих — у діапазоні військовозобов'язаних чоловіків, яких мобілізують для потреб ЗС РФ на війні в Україні. Про ситуацію написали автори російського каналу "Небрехня, т.е факты!", які ґрунтувались на звіті Росстату за 2022 рік.

Автори каналу, у якому регулярно публікують критичну інформацію про дії Кремля, порівняли дані про смертність чоловіків та жінок у РФ, яку відкрито показує російське статистичне відомство. З'ясували, що таким чином можна дізнатись про "ціну втрат", яких зазнає населення Росії під час вторгнення в Україну. Найбільша кількість померлих у 2022 році — серед росіян, віком від 20 до 49 років.

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Втрати ЗС РФ — деталі

У дослідженні навели інфографіку з даними Росстату. У першій таблиці — порівняння коефіцієнтів смертності (тобто кількість померлих на 1 тис. осіб). На зображенні обвели дані 2019 та 2022 року — наочно видно зростання цього статистичного показника.

Коефіцієнт смертності у РФ, 2019-2022 роки Фото: Небрехня, т.е. факты!

На діаграмі, яка показує зростання рівня смертності російських чоловіків у 2022 році порівняно з 2019, можна побачити зростання для осіб від 20 до 49 років. При цьому найбільше помирали 20-25-річні — рівень смертності зріс майже на 50%. Аналогічні високі втрати у росіян віком 25-29 років — їх помирає більше на третину. Інші вікові групи у перший рік вторгнення РФ в Україну помирали дещо повільніше — в середньому, їхня смертність зросла на 7%.

Смертність чоловіків у РФ 2019-2022 роках Фото: Небрехня, т.е. факты!

Аналогічна діаграма щодо російських жінок показує, що у 2022 році стало менше помирати 25-39-річних росіянок. Зростання смертності у старшому віці є, однак воно не настільки відчутне, як осіб чоловічої статі.

Смертність росіянок, 2019-2022 роки Фото: Небрехня, т.е. факты!

Зазначимо, на порталі "Если быть точным" можна дізнатись інші дані зі звіту Росстату: яких причин смерті стало більше у 2022 році. Дослідники з'ясували, що росіяни визнали зростання кількості смертей від "зовнішніх причин". Також автори порталу зазначили, що найбільше смертей від зовнішніх причин зафіксували у Чечні ("плюс" 96%), Ростовській області (+50%), у Дагестані (+40%), у Республіці Бурятії (+36%).

У яких регіонах РФ найбільше загиблих Фото: Если быть точным

Тим часом у звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 14 січня вказано сумарне число втрат ЗС РФ за майже два роки війни в Україні — 370 тис. ORYX-дослідники також зауважили, що росіяни втратили у боях за Авдіївку у 10 разів більше бронетехніки, ніж українці. Аналітики західних ЗМІ раніше вказували, що російське командування втратило 90% військ, з якими починало війну у 2022 році.

Нагадуємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, росіяни планують мобілізувати ще 450 тис. осіб до осені 2024 року. Водночас в Україні готуються модернізувати систему мобілізації: допрацьовують законопроєкт з врахуванням рекомендацій військових, нардепів та урядовців.