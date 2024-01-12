Понад 400 росіян і два склади БК: у ЗСУ озвучили втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку

За добу ЗСУ ліквідували 27 одиниць військової техніки ворога, серед яких танки, ББМ, артсистеми, БПЛА та авто противника.

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Збройні сили України знищили понад чотири сотні солдатів армії РФ на Таврійському напрямку за добу. Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку у Facebook.

Загалом на Таврійському напрямку росіяни здійснили 43 бойові зіткнення та 547 артобстрілів. На цій ділянці існує висока ймовірність, що противник продовжить використання ракетного озброєння та ударних дронів проти військових і цивільних об'єктів інфраструктури.

Крім того, в області відповідальності ОСУВ "Таврія" під Авдіївкою українські захисники успішно протистоять ворожим атакам, запобігаючи будь-яким спробам оточення міста.

Також у пресцентрі повідомили і про ситуацію на інших напрямках:

на Мар'їнському напрямку наші бійці успішно протистоять противникам у районах Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Загалом відбито 13 атак;

на Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів;

на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника на захід від Вербового Запорізької області.

Загалом за добу ЗС РФ зазнали загальних втрат у 462 людини, водночас ще 3 окупанти здалися в полон.

Крім того, Збройні сили України ліквідували 27 одиниць військової техніки ворога:

5 танків;

3 ББМ;

2 артсистеми;

14 БПЛА;

3 автомобілі.

Крім того, було знищено два ворожі склади з боєприпасами.

Нагадаємо, 28 грудня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку близько 20 російських військових здалися в полон. Він не уточнив, на якій саме ділянці фронту це сталося.

3 січня командир 1-го штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Петро Горбатенко під псевдонімом "Ролло" заявив, що російська армія краще оснащена технічно, має більше техніки, зброї та спорядження, ніж українська.