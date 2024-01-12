Более 400 россиян и два склада БК: в ВСУ озвучили потери ВС РФ на Таврическом направлении

За сутки ВСУ ликвидировали 27 единиц военной техники врага, среди которых танки, ББМ, артсистемы, БПЛА и авто противника.

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Вооруженные силы Украины уничтожили более четырех сотен солдат армии РФ на Таврическом направлении за сутки. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления в Facebook.

Всего на Таврическом направлении россияне совершили 43 боевых столкновения и осуществили 547 артобстрелов. На данном участке существует высокая вероятность, что противник продолжит использование ракетного вооружения и ударных дронов против военных и гражданских объектов инфраструктуры.

Кроме того, в области ответственности ОСГВ "Таврия" под Авдеевкой украинские защитники успешно противостоят вражеским атакам, предотвращая любые попытки окружения города.

Также в пресс-центре сообщили и о ситуации на других направлениях:

на Марьинском направлении наши бойцы успешно противостоят противникам в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Всего отражено 13 атак;

на Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел;

на Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

Всего за сутки ВС РФ понесли общие потери в 462 человека, при этом еще 3 оккупанта сдалось в плен.

Кроме того, Вооруженные силы Украины ликвидировали 27 единиц военной техники врага:

5 танков;

3 ББМ;

2 артсистемы;

14 БПЛА;

3 автомобиля.

Кроме того, были уничтожены два вражеских склада с боеприпасами.

Напомним, 28 декабря командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении около 20 российских военных сдались в плен. Он не уточнил, на каком именно участке фронта это произошло.

3 января командир 1-го штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Петр Горбатенко под псевдонимом "Ролло" заявил, что российская армия лучше оснащена технически, имеет больше техники, оружия и снаряжения, чем украинская.