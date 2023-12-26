Сотни россиян, танки и склады БК: в ВСУ озвучили потери ВС РФ на Таврическом направлении

По данным командования, Силам обороны удалось уничтожить 43 единицы техники противника. Точный удар также был нанесен по одному важному объекту ВС РФ.

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За последние сутки Вооруженные силы Украины успешно нейтрализовали почти 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Кроме того, украинские бойцы уничтожили 43 единицы военной техники противника. Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в Facebook.

В общей сложности на Таврическом направлении российские силы совершили 3 авиаудара, участвовали в 57 боевых столкновениях и осуществили 719 артобстрелов.

В области ответственности ОСГВ "Таврия" под Авдеевкой украинские защитники продолжают успешно противостоять врагу, который постоянно пытается осуществить блокаду Авдеевки. Наши военные устойчиво удерживают позиции, при этом нанося значительные потери захватчикам.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 13 — недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

Также военные доложили и обстановку на других направлениях:

на Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 6 атак.

на Шахтерском направлении украинские воины отразили 3 атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области.

на Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника возле Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Общие потери российских вооруженных сил составили 399 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 43 единицы военной техники, в том числе:

5 танков;

7 ББМ;

3 артсистемы;

19 БПЛА;

6 автомобилей;

3 единицы спецтехники,

Кроме того, были уничтожены 2 склада боеприпасов и еще один важный объект противника. Еще 32 единицы техники врага повреждены.

Напомним, 26 декабря сообщалось, что ВСУ нанесли удар по БДК "Новочеркасск" в Крыму, который мог перевозить дроны-камикадзе Shahed. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук подтвердил проведение спецоперации. Генерал-лейтенант посоветовал россиянам "надевать штаны и по-домашнему уезжать из полуострова", пока не стало слишком поздно.