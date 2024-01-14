У 10 разів більше: Oryx порівняв втрати техніки ЗС РФ та ЗСУ в боях за Авдіївку (фото)

У Покровському районі було зафіксоване збільшення втрат військової техніки російських військових. Під час активних бойових дій поблизу Донецька росіяни втратили щонайменше 151 танк, розповів аналітик групи Oryx.

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З початку російського наступу на Авдіївку Донецької області армія ЗС РФ втратила 488 одиниць військової техніки, тоді як ЗСУ — 37 одиниць. Про це повідомив аналітик групи Oryx Naalsio у своєму X (Twitter).

Станом на 12 січня 2024 року російська армія в боях за Авдіївку втратила 488 одиниць бойової техніки, а українські військові — 37. Також аналітик додав втрати з сусіднього Донецького району, в результаті чого зросла кількість ураженої артилерії. Зокрема, 28 одиниць військової техніки РФ, додані в загальну статистику, були знищені в Донецькому районі. Крім цього, аналітик зафіксував збільшення втрат росіян у Покровському районі.

Втрати ЗС РФ в районі Авдіївки:

танки — 151 (+8);

бойові броньовані машини — 249 (+21);

мобільні транспортні засоби піхоти — 11.

Втрати ЗС РФ

Втрати ЗСУ в районі Авдіївки:

танки — 17 (+3);

бойові броньовані машини — 9;

мобільні транспортні засоби піхоти — 1.

Втрати ЗСУ

Аналітик групи Oryx опублікував таблицю з детальним відображенням втрат обох сторін.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що бійці підрозділу Shadow знищили російський танк Т-90М "Прорив" у районі Степового на Авдіївському напрямку. OSINT-аналітики вважають, що російські військові втратили не менше 100 танків.

12 січня боєць 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" з посиланням на слова неназваного бійця заявив, що ворог готувався до масштабного штурму в районі Авдіївки Донецької області.