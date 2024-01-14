В 10 раз больше: Oryx сравнил потери техники ВС РФ и ВСУ в боях за Авдеевку (фото)

В Покровском районе было зафиксировано увеличение потерь военной техники российских военных. Во время активных боевых действий вблизи Донецка россияне потеряли по меньшей мере 151 танк, рассказал аналитик группы Oryx.

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С начала российского наступления на Авдеевку Донецкой области армия ВС РФ потеряла 488 единиц военной техники, тогда как ВСУ — 37 единиц. Об этом сообщил аналитик группы Oryx Naalsio в своем X (Twitter).

По состоянию на 12 января 2024 года российская армия в боях за Авдеевку потеряла 488 единиц боевой техники, а украинские военные — 37. Также аналитик добавил потери из соседнего Донецкого района, в результате чего возросло количество пораженной артиллерии. В частности, 28 единиц военной техники РФ, добавленные в общую статистику, были уничтожены в Донецком районе. Кроме этого, аналитик зафиксировал увеличение потерь россиян в Покровском районе.

Потери ВС РФ в районе Авдеевки:

танки — 151 (+8);

боевые бронированные машины — 249 (+21);

мобильные транспортные средства пехоты — 11.

Потери ВС РФ

Потери ВСУ в районе Авдеевки:

танки — 17 (+3);

боевые бронированные машины — 9;

мобильные транспортные средства пехоты — 1.

Потери ВСУ

Аналитик группы Oryx опубликовал таблицу с детальным отображением потерь обеих сторон.

Напомним, 11 января стало известно, что бойцы подразделения Shadow уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв" в районе Степного на Авдеевском направлении. OSINT-аналитики считают, что российские военные потеряли не менее 100 танков.

12 января боец 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" со ссылкой на слова неназванного бойца заявил, что враг готовился к масштабному штурму в районе Авдеевки Донецкой области.