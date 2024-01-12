ВС РФ могут готовиться к "решающему штурму" Авдеевки: в ISW оценили шансы врага на успех

Оккупанты могут попытаться наступать между Степным и Авдеевским коксохимическим заводом, чтобы перерезать трассу Авдеевка — Орловка, рассказали аналитики Института изучения войны.

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В Авдеевке Донецкой области продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 11 января.

"11 января в районе Авдеевки продолжались позиционные бои", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что позиционные бои продолжались возле Авдеевского коксохимического завода, Степного, Новобахмутовки, Северного, Первомайского и Невельского.

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Также украинский военный обозреватель Константин Машовец утверждал 11 января, что Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к очередной попытке "решающего штурма" Авдеевки, для этого пытаясь обойти город с севера. По его словам, подразделения российских 114-й ОМСБр (1-й корпус армии "ДНР") и 15-й отдельной мотострелковой бригады (2-й корпус армии "ЛНР") могут попытаться наступать между Степным и Авдеевским коксохимическим заводом, чтобы окончательно перерезать трассу Авдеевка — Орловка.

Константин Машовец считает, что этот план сомнителен, ведь предыдущие атаки на коксохимический завод были безуспешными. Зато аналитики ISW не наблюдают никаких признаков, свидетельствующих о том, что враг сможет достичь оперативного значительного прогресса у Авдеевки, если проведет новую волну интенсивных наземных штурмов в ближайшее время.

Авдеевское направление

Напомним, 11 января военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что в ближайшее время россияне могут начать новое наступление в феврале. По его словам, враг хочет попробовать полностью оккупировать Авдеевку.

9 января Александр Коваленко рассказал, что в районе Авдеевки ВС РФ продолжали вести наступательные операции. Он отметил, что в районе находится от 40 до 45 тысяч российских оккупантов.