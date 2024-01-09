Им нужен месяц: РФ хочет накопить 60 тысяч человек для наступления на Авдеевку, — эксперт

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в районе Авдеевки сейчас находится от 40 до 45 тысяч вражеских военных.

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Российские войска продолжают вести наступательные операции в районе Авдеевки. На этом направлении россияне используют силы преимущественно одного подразделения. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко "24 каналу".

По словам эксперта, в этом районе находится от 40 до 45 тысяч вражеских военных. Это первый армейский корпус, сформированный из мобилизованных так называемой "ДНР".

"Например, из Красногоровки на Новобахмутовку они используют преимущественно 132 ОМСБР (отдельную мотострелковую бригаду) из первого армейского корпуса. Она была усилена 30 ОМСБР второй общевойсковой армии. Но 30-я почти не используется, используется именно ресурс первого армейского корпуса", – сказал Коваленко.

Он отметил, что регулярные войска Россия использует менее активно. ВС РФ накапливают потенциал и восстанавливаются после прошлых неудач. Коваленко сказал, что они будут накапливать примерно до 60 тысяч личного состава в районе Авдеевки.

"Чтобы дойти им до такого числа, нужно примерно до месяца времени. И во второй половине февраля они могут начать более мощноеи самое отчаянное, пожалуй, наступление на Авдеевку", – сказал эксперт.

Александр Коваленко о наступлении россиян на Авдеевку (смотреть с 7 минуты)

Напомним, что офицер ВСУ Дмитрий Лазуткин 4 января сообщал, что ВС РФ уничтожают Авдеевку управляемыми КАБами. По его словам, войска РФ продолжают попытки атаковать позиции украинских сил вблизи Авдеевки. Бойцы ВСУ держат оборону и дают отпор врагу.

Кроме того, начальник городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш заявил, что Авдеевка не пригодна для жизни. Так, больше года в городе нет ни одного уцелевшего здания.