Їм потрібен місяць: РФ хоче накопичити 60 тисяч осіб для наступу на Авдіївку, — експерт

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, у районі Авдіївки зараз перебуває від 40 до 45 тисяч ворожих військових.

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Російські війська продовжують вести наступальні операції в районі Авдіївки. На цьому напрямку росіяни використовують сили переважно одного підрозділу. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко "24 каналу".

За словами експерта, у цьому районі перебуває від 40 до 45 тисяч ворожих військових. Це перший армійський корпус, сформований із мобілізованих так званої "ДНР".

"Наприклад, із Красногорівки на Новобахмутівку вони використовують переважно 132 ОМСБР (окрему мотострілецьку бригаду) з першого армійського корпусу. Вона була посилена 30 ОМСБР другої загальновійськової армії. Але 30-та майже не використовується, використовується саме ресурс першого армійського корпусу", — сказав Коваленко.

Він зазначив, що регулярні війська Росія використовує менш активно. ЗС РФ накопичують потенціал і відновлюються після минулих невдач. Коваленко сказав, що вони будуть накопичувати приблизно до 60 тисяч особового складу в районі Авдіївки.

"Щоб дійти їм до такого числа, потрібно приблизно до місяця часу. І в другій половині лютого вони можуть почати потужніший і найвідчайдушніший, мабуть, наступ на Авдіївку", — сказав експерт.

Олександр Коваленко про наступ росіян на Авдіївку (дивитися з 7 хвилини)

Нагадаємо, що офіцер ЗСУ Дмитро Лазуткін 4 січня повідомляв, що ЗС РФ знищують Авдіївку керованими КАБами. За його словами, війська РФ продовжують спроби атакувати позиції українських сил поблизу Авдіївки. Бійці ЗСУ тримають оборону і дають відсіч ворогу.

Крім того, начальник міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш заявив, що Авдіївка не придатна для життя. Так, понад рік у місті немає жодної вцілілої будівлі.