Жодної вцілілої будівлі: Барабаш розповів про життя цивільних в Авдіївці (відео)

Кожного дня ворог обстрілює Авдіївку. Також життя в місті погіршилося через морози, розповів начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

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Начальник міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш заявив, що Авдіївка Донецької області не придатна до життя. Про це він повідомив під час телемарафону.

"Я завжди кажу, що місто живе, а люди в ньому виживають і це дійсно так", — сказав Віталій Барабаш.

Він зазначив, що понад рік в місті немає жодної вцілілої будівлі. Крім цього, в Авдіївці стало складно через морози. Оскільки погодні умови дозволяють ворогу застосовувати безпілотники "Орлан", які "кружляють" над містом, засікають, звідки йде дим від "буржуйок", після чого на ті місця прилітають КАБи чи важка ствольна артилерія. Зі слів Барабаша, люди наражають себе на небезпеку, навіть намагаючись зігрітись.

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Вночі та вдень 9 січня російські військові почали нарощувати кількість обстрілів. Крім цього, в Авдіївку кожного дня "прилітає" близько 20 авіабомб. Станом на 12 ранку в місті зафіксовано понад 30 масованих обстрілів, проте до вечора їх буде більше.

Віталій Барабаш додав, що окупанти тиснуть та намагаються штурмувати, проте серйозних змін на фронті немає, адже українські бійці відбивають всі атаки.

Нагадаємо, 9 січня військовий оглядач Олександр Коваленко повідомив, що ворог використовує піхоту з так званого першого армійського корпусу (АК) "ДНР" під час штурмових дій в районі Авдіївки Донецької області.

6 січня доброволець 24 ОШБр "Айдар", позивний "Осман", Станіслав Бунятов розповів, що біля Авдіївки російські військові втратили шанс захопити вигідні позиції. Зокрема, вночі ворожа група планувала зайняти позиції, проте заблукала.