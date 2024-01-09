Під Авдіївкою командування ЗС РФ відправляє на забій піхотинців із "ДНР", — експерт

Оглядач Олександр Коваленко зазначає, що в штурмових операціях переважно беруть участь підрозділи так званого армійського корпусу "ДНР". А в цей час ЗС РФ накопичують сили для головного наступу.

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У районі Авдіївки командування Збройних сил РФ під час штурмових дій активно використовує піхоту з так званого першого армійського корпусу (АК) "ДНР". Таким чином на Авдіївському напрямку російські воєначальники в "м'ясні штурми" відправляють переважно піхотинців, набраних на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це 9 січня написав військовий оглядач Олександр Коваленко.

"У районі Авдіївки командування РОВ (російські окупаційні війська, — прим. ред.) повернулося до застосування в штурмових діях переважно піхотної компоненти 1 АК т. зв. "ДНР". Іншими словами, зараз на забій вирушає переважно донецьке бидло", — пише експерт у Telegram.

Коваленко уточнив, що військовослужбовці 132-ї окремої мотострілецької бригади корпусу "ДНР" ведуть штурмові дії в районі Красногорівка-Новобахмутівка. У цьому їх тільки частково підтримують солдати 30-ї ОМСБр загальновійськової армії РФ.

На південному фланзі Авдіївки з населеного пункту Водяне на Первомайське, і з Пісків на Первомайське намагаються атакувати 9-та ОМСБр першого АК. З Веселого на Авдіївку наступають 114-та ОМСБр першого АК.

Водночас у районі Опитного і Ласточкиного діють 1-ша ОМСБр першого АК, але на цій ділянці фронту присутні солдати 55-ї та 74-ї ОМСБр 41-ї армії Сухопутних військ РФ.

Що стосується ділянки так званої промзони, то там перебувають підрозділи 1-ї ОМСБр 1 АК і ДРШБр "Ветерани", при цьому Коваленко оцінює їхні дії як "не особливо успішні".

Авдіївський напрямок. 8 січня 2024 року. Джерело: deepstatemap

Експерт зазначив, що окупаційні війська РФ явно бережуть свій ресурс, накопичуючи сили на Авдіївському напрямку з метою більш потужного прориву в бік населеного пункту. У таких діях Коваленко вбачає політичний мотив.

"Очевидно, що робиться це з метою підготовки потужнішої хвилі наступу на Авдіївку, щоб до так званих виборів президента Росії закрити питання щодо цієї локації й дати Путіну можливість із цією "перемогою" йти на вибори", — зазначив оглядач.

За його словами, росіяни мають намір створити 60-тисячне угруповання, після чого почнеться "найвідчайдушніший наступ на Авдіївку". Однак на концентрацію таких сил на цій ділянці фронту знадобиться щонайменше місяць, отже, на основний удар російських військ можна очікувати з другої половини лютого.

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Раніше повідомлялося, що за інформацією експертів ISW, під Авдіївкою у російських військ є недоліки в частині планування і координації на тактичному та оперативному рівнях. Ці складнощі не дозволяють окупантам розраховувати на прорив у наступальних операціях під час поточних позиційних боїв в Україні.