Россияне бросили разгромленный редкий образец БТР-90 под Авдеевкой: что известно об оружии (фото)

Как констатируют военные эксперты, под Авдеевку российский агрессор бросает буквально все, что имеет — даже машины из испытательных центров и музеев.

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В декабре 2023 года в объектив камер бойцов 110-й ОМБр им. генерала Марка Безручко попал редкий колесный БТР-90 "Росток" ВС РФ. Видео с этой бронетехникой, которую россияне оставили на поле боя, бойцы выложили на собственном YouTube-канале.

Как пишет сайт "Милитарный", один такой экземпляр был замечен в составе разгромленной техники россиян в районе населенного пункта Красногоровка, что возле Авдеевки Донецкой области.

При этом военные эксперты "Милитарного" отмечают, что от первого появления этой машины на фронте до первой подтвержденной потери прошло меньше двух месяцев. Что же интересного в этой бронетехнике и каким образом она оказалась под Авдеевкой, где быстро была уничтожена.

БТРТ-90 под Авдеевкой: Скрин с видео 110-й ОМБр им. генерала Марка Безручко Фото: Скрин видео

Откуда взялся БТР-90 на поле боя

Как предполагают военные аналитики "Милитарного", этот бронетранспортер вытащили из ангаров 38-го научно-исследовательского института бронетанковой техники в подмосковной Кубинке. Именно там хранятся различные прототипы техники, которая когда-то разрабатывалась, или машины, изготовленные в единственном экземпляре.

БТР-90 под Авдеевкой, октябрь 2023 года Фото: Скриншот

Это свидетельствует, констатируют эксперты, что в бои под Авдеевкой агрессор бросает буквально все, что имеет — даже машины из испытательных центров и музеев.

БТР-90 в музее на Кубинке Фото: mil.in.ua

БТР-90 — что известно об этом уникальном экземпляре

В целом этот бронетранспортер стал первым в российской разработке после развала СССР и был представлен "Горьковским автомобильным заводом" еще в 1994 году.

Впоследствии планировали развернуть серийное производство в 2011 году на мощностях "Арзамасского машиностроительного завода", однако именно в том году российское Минобороны отказалось от закупки БТР-90 из-за изменения концепции вооружений Сухопутных войск. Начали разрабатывать концептуально новый колесный бронетранспортер.

Модификация БТР-90 на рисунке Фото: mil.in.ua

Так что БТР-90 — это продукт экстенсивного развития концепции колесного бронетранспортера, начатой еще в конце 1950-х годов. Характерным для него стало кормовое расположение силовой установки. Это было в пользу живучести машины в боевых действиях, но крайне неудобно для выполнения основной функции — доставки десанта к полю боя и высадки его.

И хотя во всем мире уже давно десантники спешиваются через кормовые двери или даже аппарель — так безопаснее и удобнее, в БТР-90 все осталось, как в те далекие годы.Эта бронетехника была принята на вооружение ВС РФ в июне 2008 года, однако, как утверждают эксперты, до серийного производства дело не дошло — уже тогда машина считалась безнадежно устаревшей.

До 2015 года, когда программу официально закрыли, разработчики пытались модифицировать свое изделие, устанавливая на него боевые модули "Бережок" и "Бахча-У". Однако, как утверждают военные эксперты, ничего не получилось.

Модификация БТР-90 — "Бахча-У", которая так и осталась образцом Фото: mil.in.ua

Зато на вооружение в российскую армию поступил БТР-82А — с более мощным вооружением. А на военном параде 2015 года уже был продемонстрирован бронетранспортер "Бумеранг".

БТР-82А — основной бронетранспортер на вооружении ВС РФ Фото: mil.in.ua БТР "Бумеранг" — более новая модификация Фото: mil.in.ua

Напомним, что ранее СМИ сообщали: США могут утилизировать сотни M39 ATACMS. По словам журналистов, Вашингтон еще не принял решение о передаче Украине дополнительных ракет.