ЗС РФ можуть готуватися до "вирішального штурму" Авдіївки: в ISW оцінили шанси ворога на успіх

Окупанти можуть спробувати наступати між Степовим та Авдіївським коксохімічним заводом, щоб перерізати трасу Авдіївка — Орлівка, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

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В Авдіївці Донецької області тривали позиційні бої, проте підтверджених змін на лінії фронту не було. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 11 січня.

"11 січня в районі Авдіївки тривали позиційні бої", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що позиційні бої тривали біля Авдіївського коксохімічного заводу, Степового, Новобахмутівки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

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Також український військовий оглядач Костянтин Машовець стверджував 11 січня, що Збройні сили Російської Федерації готуються до чергової спроби "вирішального штурму" Авдіївки, для цього намагаючись обійти місто з півночі. З його слів, підрозділи російських 114-ї ОМСБр (1-й корпус армії "ДНР") і 15-ї окремої мотострілецької бригади (2-й корпус армії "ЛНР") можуть спробувати наступати між Степовим та Авдіївським коксохімічним заводом, аби остаточно перерізати трасу Авдіївка — Орлівка.

Костянтин Машовець вважає, що цей план сумнівний, адже попередні атаки на коксохімічний завод були безуспішними. Натомість аналітики ISW не спостерігають жодних ознак, що свідчили б про те, що ворог зможе досягти оперативного значного прогресу біля Авдіївки, якщо проведе нову хвилю інтенсивних наземних штурмів найближчим часом.

Авдіївський напрямок

Нагадаємо, 11 січня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що найближчим часом росіяни можуть почати новий наступ у лютому. З його слів, ворог хоче спробувати повністю окупувати Авдіївку.

9 січня Олександр Коваленко розповів, що в районі Авдіївки ЗС РФ продовжували вести наступальні операції. Він зазначив, що в районі перебуває від 40 до 45 тисяч російських окупантів.