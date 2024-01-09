Зимовий наступ ЗС РФ провалився: росіяни зав'язли під Авдіївкою та Синьківкою, — Bild

На думку німецького журналіста Юліана Репке, через високі втрати в техніці та особовому складі Росії доведеться знову зібрати резерви, щоб піти на нові наступальні операції.

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За останні три місяці російський наступ у Донецькій і Харківській областях не приніс значних результатів. Російським військовим не вдалося домогтися успіху, при цьому є втрати значної кількості солдатів і понад 400 одиниць бойової техніки. Куп'янськ та Авдіївка досі залишаються недоступними для захоплення. Про це 9 січня заявив військовий оглядач BILD Юліан Репке.

За даними Репке, російські війська зав'язли на північ від Авдіївки біля села Петрівське, де українська армія утримує позиції за допомогою дронів-камікадзе і бронетранспортерів Bradley.

"Кілька місяців на цій ділянці фронту не відбувається серйозних змін, тому росіяни поки що не можуть оточити Авдіївку", — зазначає оглядач.

На півночі від Куп'янська російська армія зіткнулася з проблемами біля села Синьківка. Там танкові роти окупаційних військ стикаються з мінними полями, що призводить до втрати техніки. У боротьбі з російськими військами використовуються касетні боєприпаси й гранати, що скидаються дронами.

Скільки зможе оборонятися Україна

На думку Репке, залишається відкритим питання, наскільки довго зможе Україна утримувати позиції і чи буде достатньо боєприпасів для Сил оборони.

"За російськими атаками за участю тисяч солдатів у листопаді та грудні послідували більш дрібні зіткнення, які тривають протягом останнього тижня. Росії, очевидно, доведеться знову збирати резерви, перш ніж вона зможе вкотре перейти в наступ", — резюмував Репке.

Нагадаємо, 8 січня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ЗС РФ продовжують активні наступальні операції в Куп'янському лісі, прагнучи прорвати оборону ЗСУ і просунутися в напрямку міста Куп'янська Харківської області.