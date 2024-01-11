FPV-дроны подразделения Shadow добили танк Т-90М "Прорыв" под Авдеевкой (видео)

Инцидент произошел в районе Степового Донецкой области. По оценкам OSINT-аналитиков, российские войска потеряли не меньше 100 танков Т-90, 10 различных версий этих машин пополнили танковый парк ВСУ.

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В районе Степового, на Авдеевском направлении, украинский FPV-дрон подразделения Shadow нанес поражение российскому танку Т-90М "Прорыв". Об этом сообщают бойцы подразделения в своем Telegram-канале.

Бойцы 21-й отдельной механизированной бригады и подразделения 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады также показали, как общими усилиями устроили засаду на колонну РФ, которая подорвалась на минах и затем была добита FPV-дронами.

По информации OSINT-аналитика Якуба Яновского, который отслеживает потери российских войск и Сил обороны Украины на основе визуальных доказательств, подтверждены потери 100 танков Т-90. Больше всего российская оккупационная группировка потеряли танков Т-90М "Прорыв". Речь о новейшей российской модификации. Более того, ВСУ удалось захватить свыше 10 различных версий машин.

Если считать от 24 февраля 2022 года, то российские войска потеряли 2606 танков, из них 542 оказались в распоряжении ВСУ.

Напомним, что, по словам командира ударной группы "Asgard", подразделения "Глаза" Германа "Фармацевта", FPV-дроны во многом изменили характер боевых действий. Подразделениям не хватает ИТ-специалистов и инженеров по обслуживанию БПЛА. Еще один важный аспект — наладить сотрудничество с РЭБ-подразделениями, чтобы дроны ВСУ не падали.

Также сообщалось, что, по мнению экспертов, ВСУ первыми совместят танки и роботов. У одной из танковых бригад Сил обороны уже есть на вооружении роботизированные платформы Trail-Blazer производства представителя чешского ВПК Isolit-Bravogj.