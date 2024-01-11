FPV-дрони підрозділу Shadow добили танк Т-90М "Прорив" під Авдіївкою (відео)

Інцидент стався в районі Степового Донецької області. За оцінками OSINT-аналітиків, російські війська втратили не менше 100 танків Т-90, 10 різних версій цих машин поповнили танковий парк ЗСУ.

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У районі Степового, на Авдіївському напрямку, український FPV-дрон підрозділу Shadow завдав поразки російському танку Т-90М "Прорив". Про це повідомляють бійці підрозділу у своєму Telegram-каналі.

Бійці 21-ї окремої механізованої бригади та підрозділи 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади також показали, як спільними зусиллями влаштували засідку на колону РФ, яка підірвалася на мінах, і потім її було добито FPV-дронами.

За інформацією OSINT-аналітика Якуба Яновського, який відстежує втрати російських військ і Сил оборони України на основі візуальних доказів, підтверджено втрати 100 танків Т-90. Найбільше російське окупаційне угруповання втратило танків Т-90М "Прорив". Мова про новітню російську модифікацію. Ба більше, ЗСУ вдалося захопити понад 10 різних версій машин. Якщо рахувати від 24 лютого 2022 року, то російські війська втратили 2606 танків, із них 542 опинилися в розпорядженні ЗСУ.

Нагадаємо, що, за словами командира ударної групи "Asgard", підрозділу "Очі" Германа "Фармацевта", FPV-дрони багато в чому змінили характер бойових дій. Підрозділам не вистачає ІТ-фахівців та інженерів з обслуговування БПЛА. Ще один важливий аспект — налагодити співпрацю з РЕБ-підрозділами, щоб дрони ЗСУ не падали.

Також повідомлялося, що, на думку експертів, ЗСУ першими поєднають танки та роботів. В однієї з танкових бригад Сил оборони вже є на озброєнні роботизовані платформи Trail-Blazer виробництва представника чеського ВПК Isolit-Bravogj.