Засідку організували дві бригади: колона РФ підірвалася на мінах і була добита FPV-дронами (відео)

Обидві БМП було остаточно знищено, а ворожий танк отримав ушкодження. Ще одна ворожа бойова машина піхоти ліквідована на цій ділянці раніше.

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Бійці 21-ої окремої механізованої бригади та підрозділи 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади організували знищення техніки військ РФ під час наступу окупантів. У Facebook українські захисники опублікували результати роботи.

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Дві бойові машини піхоти спочатку наїхали на міни, які були встановлені саперами 21 ОМБр. Піхота окупантів вирішила заховатися серед дерев та чагарників.

Згодом їх атакували FPV-дрони, якими керували бійці двох бригад. Обидві БМП було остаточно знищено, а ворожий танк отримав ушкодження. Ще одна ворожа бойова машина піхоти була знищена на цій ділянці раніше.

Дефіцит БМП в армії Росії

Російські війська втрачають велику кількість бойових машин піхоти на українському фронті, а військова промисловість РФ не встигає виробляти необхідну кількість машин, щоб заповнити втрати. Оглядач Девід Екс з американського Forbes вважає, якщо такі темпи втрат збережуться, то у росіян БМП закінчаться протягом двох–трьох років.

Оглядач посилається на дослідження аналітика Фонду Карнегі Майкла Кофмана, який у 2022 році звернув увагу, що російська армія відчуває великий дефіцит саме в БМП, а не в танках. Хоча російські окупанти вступили у війну проти України, маючи в розпорядженні майже 4 тисячі одиниць БМП-1, БМП-2 і новітніх БМП-3, українські бійці за 23 місяці боїв знищили приблизно 2000 таких машин, про що говорять незалежні аналітики з Oryx.

Нагадаємо, 11 січня в керівник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко повідомив "Суспільному", що на Чернігівщині російська ДРГ розстріляла водія шкільного автобуса. Атака відбулася вчора, 10 січня, близько 5 ранку між селами Леонівка та Грем’ячка.