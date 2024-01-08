Зірвав наступ РФ: боєць 79 бригади знищив взвод бронемашин з ПТРК Javelin (відео)

Всередині бронемашин перебувала російська піхота, пояснив боєць ЗСУ. На відео з місця подій не видно, щоб піхота ЗС РФ встигла вибратись з підбитої БМП.

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Російське командування кинуло колону бронемашин в атаку на українські позиції. Аеророзвідка заздалегідь попередила бійців 79 окремої десантно-штурмової бригади (79 ОДШБр), які встигли підготувати ПТРК Javelin для відбиття атаки. Завдяки злагодженій роботі вдалось зупинити росіян. Про деталі боїв, які веде 79 ОДШБр розповідається на сторінці Facebook бригади.

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У дописі бригади вказується, що ЗС РФ спробували атакувати позиції 79 Таврійської бригади: кинули вперед чотири танки і одну бронемашину, які йшли двома хвилями. Один єдиний боєць Андрій Г. з позивним "Сєдой" зумів ракетами "Джавелін" знищити чотири одиниці техніки ворога — три танки і одну БМП.

На відео, опублікованому пресслужбою бригади, Андрій розповів деталі бою. З його слів, спершу аеророзвідка виявила три бронемашини — два танки і одну БМП. Отримавши інформацію, він підготувався і у певній точці чекав ворога. Коли побачив ворожу техніку посеред поля — вдарив з ПТРК.

"Першими їхали танки і БМП ворожа. Там вони і залишились, піхота кудись зникла", — зауважив боєць.

За кілька хвилин від аеророзвідників надійшла інформація про ще три танки, які рухались у напрямку позиції 79 бригади. "Сєдой" відпрацював по них — підпалив ще два танки. Третій вдалось знищити іншими засобами — на відео видно, що удар могла завдати гранатами, скинутими з безпілотників.

Також Андрій пояснив важливість аеророзвідки на полію бою. З його слів, завдяки "очам" у повітрі заздалегідь дізнаються про атаку техніки ЗС РФ, оскільки за 2 км її не чути, а так — можна встигнути підготуватись.

"Моя задача — виконати своє завдання, і я це зробив", — підсумував боєць Андрій Г. з 79 бригади.

У дописі пресслужби вказали, що на рахунку Андрія — 22 російських бронемашин. Крім того, пояснили, що з перших днів січня 2024 року росіяни посилили атаки на відтинку фронту, де воює 79 ОДШБр. Зокрема, за перші вісім днів нового року вдалось знешкодили 29 одиниць російської техніки і близько 200 одиниць живої сили.

У дописі 79 бригади не вказано, де саме відбувались атаки бронетехніки ЗС РФ. Однак раніше Фокус писав, що підрозділ тримає оборону біля Вугледара і Мар'їнки.

Втрати ЗС РФ — деталі

Зазначимо, у грудні бійці Таврійської бригади показали кадри бою, у якому вдалось знешкодити 19 одиниць бронетехніки ЗС РФ. Завдяки оперативним діям бійців вдалось поцілити у 15 одиниць техніки і ворожа атака захлинулась, розповіли українські військові. Незадовго до нового року один боєць цієї ж бригади зумів з автомата знищити відразу п'ять російських безпілотники: вибрався з окопу і вдарив чергою, підірвавши чотири дрони-камікадзе та один БПЛА з гранатою.

Нагадуємо, 8 січня бійці ССО показали кадри ліквідації живої сили ЗС РФ під Авдіївкою на Донеччині. 3 січня загін "Ахіллес" відвітував про 300 знищених цілей: їх підірвали протягом грудня 2023 року.