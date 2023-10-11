"Завжди перші": NYT показав, як українські десантники ведуть оборону на сході (фото)

Елітні підрозділи ЗСУ воюють на всьому сході. В деяких місцях йде наступ, а в інших — запекла оборона від постійних атак та бомбардувань РФ.

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Українські десантно-штурмові війська воюють на різних ділянках фронту на сході країни. В NYT показали, як ведеться оборона Марʼїнки, в районі Бахмута, Купʼянська та Кремінної.

Десантники — еліта української армії, яка майже безперервно воює вже майже 600 днів повномасштабної війни. Під час бойових дій десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади постійно знаходяться під обстрілами в Марʼїнці. Заявляється, що вони обороняють населений пункт вже понад рік. І кожен день оборони проходить з боєзіткненнями.

Десантники 79-ї бригади в районі Марʼїнки Фото: The New York Times

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"Дрон. Ми продовжуємо. Ви бачили наше розташування — воно постійно під обстрілом. Дуже важко тримати ці лінії", — каже боєць Олег 79-ї бригади.

Девіз українських десантників "завжди перші", який свідчить про те, що вони отримують найважчі завдання. Наприклад, деякі частини 95-ї та 80-ї десантно-штурмових бригад обороняють лісосмуги на одному з напрямків на сході.

Бійці 80-ї бригади завантажуються у БТР Фото: The New York Times

"Росіяни використовують майже всю номенклатуру своєї зброї в цих лісах", — каже командир підрозділу Євген.

ЗС РФ скидають буквально все від керованих авіабомб до гранат з дронів. Журналісти стверджують, що в цьому районі рідко настає тиша, удар звучать майже постійно. На сході України тривають не менш запеклі бої, ніж на півдні, де точиться важкий контрнаступ.

95-та бригада на позиціях на сході Фото: The New York Times

Українські Сили оборони тримають оборону від лісів Купʼянська та Кремінної до апокаліптичних картин під Бахмутом та Вугледара. Під Бахмутом ЗСУ продовжують наступ, а в інших частинах ведуть оборону, щоб втримати шквал обстрілів.

"Росіян ми сюди не запрошували, тому їх треба виганяти. Всі розуміють, що тут важко й можна втратити життя, але хтось має це зробити", — сказав командир підрозділу Євген з 95-ї бригади.

Він додав, що ЗС РФ намагаються наступати на північному сході, щоб скувати українські війська. Ландшафт довкола цих населених пунктів весь усіяний гігантськими вирвами від авіабомб, ЗСУ бʼються з окупантами за кожен метр землі, зазначається, що мотивації у військових достатньо.

"Це наша земля, і ми повинні виграти цю війну. І ми обов’язково це зробимо. Але питання в тому, скільки часу це займе і скільки людей загине", — резюмував Євген.

Нагадаємо, Фокус розбирався, як йдуть бої біля Авдіївки, де ЗС РФ пішли у наступ.

Також в НГУ повідомили, що колона російських військ намагалася прорвати позиції Нацгвардії під Авдіївкою.