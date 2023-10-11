Потеряли батальон и заняли "две посадки": как идут бои возле Авдеевки, где ВС РФ пошли в атаку

Боевые действия в районе Авдеевки активизировались вчера, 10 октября, а сегодня ожидаются интенсивные бои с россиянами к северу и югу от города. Участились контратаки и на Запорожском направлении. Фокус разбирался, как попытки штурмов оккупантов на востоке Украины повлияют на осеннюю военную кампанию.

Related video

Оккупанты пошли в атаку под Авдеевкой 10 октября, пытаясь пробить оборону украинских сил в районе населенных пунктов Водяное и Красногоровка. Украинские военные целый день вели бои, сдерживая врага, указывают аналитики Deep State.

Россияне обстреливали Авдеевку и близлежащие села из артиллерии, авиации, далее были использованы пехота под прикрытием техники. Колонны живой силы шли из Красногоровки, Новоселовки Второй, Водяного, Песков и Веселого.

"Штурм большим количеством личного состава из числа мяса, в стиле своих предков из СССР, атакуют большой группой по полю. Огненное поражение наносилось со стороны украинских бойцов мгновенно. Очень тяжелые бои продолжаются, детали будут со временем", — говорится в отчете.

Тяжелые бои в районе Авдеевки продолжаются

Генштаб ВСУ в утренней сводке 11 октября отметил, что на Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронемашин, наступал в районах Авдеевки, сел Тоненького, Керамик и Первомайского Донецкой области. Украинские защитники отразили все атаки, не допустив потерь позиций.

Главарь террористов так называемой "ДНР", колаборант Александр Ходаковский отметил, что 10 октября оккупанты якобы ухудшили положение ВСУ в Авдеевке и вышли на рубежи, с которых можно контролировать сообщение авдеевского гарнизона с остальной группировкой.

"Огненный мешок" в районе Авдеевки. Как ВСУ встретили штурм россиян

Российские военкоры пишут про возможные интенсивные бои к северу и югу от города в течение дня 11 октября и намекают на окружение Авдеевки. Начальник штаба бригады "Азов", майор НГУ Богдан Кротевич ранее сказал, что ВС РФ пошли в активное наступление по всему восточному фронту.

ВСУ отбили атаку россиян 10 октября, в ней участвовали до 2 тысяч оккупантов, несколько десятков танков и более сотни бронемашин, отметил в разговоре с Фокусом полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Украинская разведка "срисовала" эти маневры еще на стадии подготовки и сборов. Был организован огненный мешок, ВСУ накрыли их артиллерией и авиацией еще на заходе. Уничтожено было много россиян — более батальона, танки и БМП. Далее россияне уже не будут двигаться", — поясняет военный.

От Купянска до Кременной атаки будут постоянно, ведь рядом город Валуйки Белгородской области. Оттуда у захватчиков имеется короткое плечо для поставок военной амуниции, добавил он.

"Широкомасштабные операции армии России невозможны, через несколько недель начнутся дожди. ВСУ могут работать во время осадков в районах Бахмута и ближе к Донецку, а россиянам придется отходить в поля. Стратегическое направление для ВСУ — это Токмак, и на гусеничной технике по мокрому песку туда можно дойти", — указал эксперт.

"Окружения и близко нет": оборона Авдеевки держится с 2014 года

Российские подразделения активизировались также на Купянско-Лиманском направлении, контратаки идут на Запорожском направлении в районе сел Старомлиновка и Приютное, сказал Фокусу военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Участились контратаки и в районе Бахмута, но в целом они не носят глобального характера. Довольно интенсивные атаки, попытка прорыва обороны ВСУ. И если говорить об Авдеевке, там максимальный упор на попытку прорыва. Возможно, командование РФ дало такой приказ из-за неудач на юге, они не могут выровнять фронт и остановить наступление ВСУ", — говорит специалист.

Об успехах ВС РФ говорить не стоит. Оккупанты продвинулись на незначительные расстояния и заняли не жизненно важные позиции под Авдеевкой. Окружения города и близко нет, а мифы про котлы лишний раз подчеркивает безграмотность роспропаганды, добавил эксперт.

Цель штурмов российских военных — перерезать логистические пути ВСУ на севере и охватить с юга, но в Авдеевке серьезный уровень обороны выстраивали еще с 2014 года, заключил он.

Напомним, за 10 октября Вооруженные силы России потеряли почти 200 единиц военной техники. Такие потери связаны с неудачной попыткой штурма Авдеевки.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября сказал, что ВСУ далее будут продвигаться "шаг за шагом" и освобождать территории от захватчиков. Время на стороне россиян и нельзя допустить срывов международной помощи Украине, добавил он.