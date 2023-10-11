Втратили батальйон і зайняли "дві посадки": як тривають бої біля Авдіївки, де ЗС РФ пішли в атаку

Бойові дії в районі Авдіївки активізувалися вчора, 10 жовтня, а сьогодні очікуються інтенсивні бої з росіянами на північ і південь від міста. Почастішали контратаки і на Запорізькому напрямку. Фокус розбирався, як спроби штурмів окупантів на сході України вплинуть на осінню військову кампанію.

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Окупанти пішли в атаку під Авдіївкою 10 жовтня, намагаючись пробити оборону українських сил у районі населених пунктів Водяне і Красногорівка. Українські військові цілий день вели бої, стримуючи ворога, вказують аналітики Deep State.

Росіяни обстрілювали Авдіївку та прилеглі села з артилерії, авіації, далі було використано піхоту під прикриттям техніки. Колони живої сили йшли з Красногорівки, Новоселівки Другої, Водяного, Пісків і Веселого.

"Штурм великою кількістю особового складу з числа м'яса, в стилі своїх предків з СРСР, атакують великою групою по полю. Вогняна поразка наносилася з боку українських бійців миттєво. Дуже важкі бої тривають, деталі будуть згодом", — йдеться у звіті.

Важкі бої в районі Авдіївки тривають

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 11 жовтня зазначив, що на Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів, за підтримки танків і бронемашин, наступав у районах Авдіївки, сіл Тоненького, Керамік і Первомайського Донецької області. Українські захисники відбили всі атаки, не допустивши втрат позицій.

Ватажок терористів так званої "ДНР", колаборант Олександр Ходаковський зазначив, що 10 жовтня окупанти нібито погіршили становище ЗСУ в Авдіївці та вийшли на рубежі, з яких можна контролювати сполучення авдіївського гарнізону з рештою угруповання.

"Вогняний мішок" у районі Авдіївки. Як ЗСУ зустріли штурм росіян

Російські воєнкори пишуть про можливі інтенсивні бої на північ і південь від міста протягом дня 11 жовтня і натякають на оточення Авдіївки. Начальник штабу бригади "Азов", майор НГУ Богдан Кротевич раніше сказав, що ЗС РФ пішли в активний наступ по всьому східному фронту.

ЗСУ відбили атаку росіян 10 жовтня, у ній брали участь до 2 тисяч окупантів, кілька десятків танків і більше сотні бронемашин, зазначив у розмові з Фокусом полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Українська розвідка "змалювала" ці маневри ще на стадії підготовки і зборів. Було організовано вогняний мішок, ЗСУ накрили їх артилерією та авіацією ще на заході. Знищено було багато росіян — понад батальйон, танки і БМП. Далі росіяни вже не будуть рухатися", — пояснює військовий.

Від Куп'янська до Кремінної атаки будуть постійно, адже поруч місто Валуйки Бєлгородської області. Звідти в загарбників є коротке плече для постачання військової амуніції, додав він.

"Широкомасштабні операції армії Росії неможливі, через кілька тижнів почнуться дощі. ЗСУ можуть працювати під час опадів у районах Бахмута і ближче до Донецька, а росіянам доведеться відходити в поля. Стратегічний напрямок для ЗСУ — це Токмак, і на гусеничній техніці по мокрому піску туди можна дійти", — зазначив експерт.

"Оточення і близько немає": оборона Авдіївки тримається з 2014 року

Російські підрозділи активізувалися також на Куп'янсько-Лиманському напрямку, контратаки йдуть на Запорізькому напрямку в районі сіл Старомлинівка і Приютне, сказав Фокусу військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Почастішали контратаки і в районі Бахмута, але загалом вони не мають глобального характеру. Досить інтенсивні атаки, спроба прориву оборони ЗСУ. І якщо говорити про Авдіївку, там максимальний упор на спробу прориву. Можливо, командування РФ дало такий наказ через невдачі на півдні, вони не можуть вирівняти фронт і зупинити наступ ЗСУ", — каже фахівець.

Про успіхи ЗС РФ говорити не варто. Окупанти просунулися на незначні відстані і зайняли не життєво важливі позиції під Авдіївкою. Оточення міста і близько немає, а міфи про котли зайвий раз підкреслюють безграмотність роспропаганди, додав експерт.

Мета штурмів російських військових — перерізати логістичні шляхи ЗСУ на півночі й охопити з півдня, але в Авдіївці серйозний рівень оборони вибудовували ще з 2014 року, підсумував він.

Нагадаємо, за 10 жовтня Збройні сили Росії втратили майже 200 одиниць військової техніки. Такі втрати пов'язані з невдалою спробою штурму Авдіївки.

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня сказав, що ЗСУ далі просуватимуться "крок за кроком" і звільнятимуть території від загарбників. Час на боці росіян і не можна допустити зривів міжнародної допомоги Україні, додав він.