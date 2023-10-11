"Крок за кроком": Зеленський заявив, що Україна поступово звільняє окуповані території

Президент висловив занепокоєння тим, що міжнародна спільнота "відвертається" від нашої держави, що означатиме, як він вважає, посилення Росії.

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Україна й надалі просуватиметься "крок за кроком", попри намагання Росії атакувати. Подробиці повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю France 2.

Він не вважає, наступальний темп українських військ знизився. Зі слів керівника держави, Сили оборони не мають наміру зупинятися.

"Ми крок за кроком й надалі просуваємося", – запевнив політик.

Український президент звернув увагу на важливість допомоги партнерів. Зеленський додав, що "час на боці" російських сил, тому не можна допустити, що допомога нашій державі була перервана.

"Так, час на боці російських військ, якщо допомога Україні припиниться", — наголосив керівник державі.

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Володимир Зеленський висловив занепокоєння тим, що міжнародна спільнота "відвертається" від України. З його слів, якщо увага міжнародної спільноти так чи інакше не буде прикута до війни Росії проти українського народу, це матиме наслідки.

"Доля України залежить від єдності решти світу", – пояснив він.

Зеленський висловив сподівання, що американська підтримка України триватиме. Підтримка Джо Байдена, Конгресу та обох партій (демократів і республіканців), як зазначив він, для українського народу дуже важлива, оскільки дозволяє протистояти агресії.

Нагадаємо, 10 жовтня аналітики ISW повідомили, що ЗСУ просунулися в районах Кліщіївки, Андріївки та Вербового. Війська РФ проводили наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна, проте не досягли успіхів. Російські дії поблизу Синьківки та Іванівки посилилися, попри зниження активності авіації та безпілотників на напрямку Куп’янськ-Лиман через сильні зливи. Українським захисникам також вдалося відбити російські атаки поблизу Макіївки.