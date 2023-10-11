"Шаг за шагом": Зеленский заявил, что Украина постепенно освобождает оккупированные территории

Президент выразил обеспокоенность тем, что международное сообщество "отворачивается" от нашего государства, что будет означать, как он считает, усиление России.

Related video

Украина и в дальнейшем будет продвигаться "шаг за шагом", несмотря на попытки России атаковать. Подробности сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью France 2.

Он не считает, наступательный темп украинских войск снизился. По словам руководителя государства, Силы обороны не намерены останавливаться.

"Мы шаг за шагом и в дальнейшем продвигаемся", — заверил политик.

Украинский президент обратил внимание на важность помощи партнеров. Зеленский добавил, что "время на стороне" российских сил, поэтому нельзя допустить, что помощь нашему государству была прервана.

"Да, время на стороне российских войск, если помощь Украине прекратится", — подчеркнул руководитель государства.

Важно

Россияне начали наступление на Авдеевку, чтобы оттянуть ВСУ от Работино, — ISW

Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что международное сообщество "отворачивается" от Украины. По его словам, если внимание международного сообщества так или иначе не будет приковано к войне России против украинского народа, это будет иметь последствия.

"Судьба Украины зависит от единства остального мира", — пояснил он.

Зеленский выразил надежду, что американская поддержка Украины будет продолжаться. Поддержка Джо Байдена, Конгресса и обеих партий (демократов и республиканцев), как отметил он, для украинского народа очень важна, поскольку позволяет противостоять агрессии.

Напомним, 10 октября аналитики ISW сообщили, что ВСУ продвинулись в районах Клещеевки, Андреевки и Вербового. Войска РФ проводили наступательные операции на линии Сватово-Кременная, однако не достигли успехов. Российские действия вблизи Синьковки и Ивановки усилились, несмотря на снижение активности авиации и беспилотников на направлении Купянск-Лиман из-за сильных ливней. Украинским защитникам также удалось отбить российские атаки вблизи Макеевки.