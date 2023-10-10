ВСУ продвинулись в районах Клещеевки, Андреевки и Вербового, — ISW (карта)

По сообщениям аналитиков, ВС РФ проводили наступательные операции на линии Сватово-Кременная, однако не достигли успехов. Украинским защитникам также удалось отбить российские атаки вблизи Макеевки.

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Силы обороны Украины продолжили наступательные операции на Бахмутском направлении и в районе Запорожской области, 9 октября и, по сообщениям, продвинулись в обоих направлениях. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 10 октября.

Представитель Генерального штаба Украины и Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун сообщил, что украинские военнослужащие достигли частичного успеха к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова), а также вблизи Клещеевки (5 км к юго-западу от Бахмута) и Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Российские "военные" утверждали, что силы РФ якобы захватили неопределенные позиции вблизи Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска). Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Синьковки и Ивановки.

Кроме того, представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины капитан Илья Евлаш отметил, что российские действия вблизи Синьковки и Ивановки усилились, несмотря на снижение активности авиации и беспилотников на направлении Купянск-Лиман из-за сильных ливней.

Важно

ВСУ уже у леса возле Вербового: Силы обороны продвигаются в Запорожской области, — ISW (карта)

Российские войска 9 октября проводили наступательные операции на линии Сватово-Кременная, однако не достигли подтвержденных успехов. Военные блогеры РФ утверждали, что силы Кремля якобы продолжили наступление и продвинулись на 1 километр ближе к Макеевке и захватили неопределенные позиции вблизи Невского, хотя ISW не имеет визуальных подтверждений этой информации.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Макеевки.

Украинские силы отбили российские атаки вблизи Макеевки

Бои в Донецкой области: детали

Как сообщается, 9 октября украинские войска продолжали наступательные операции на Бахмутском направлении и осуществили продвижение. Генштаб ВСУ заявил, что украинские силы отбили российские атаки к северу от Богдановки, Клещеевки и Андреевки.

Спикер украинской бригады быстрого реагирования "Рубеж" Павел Сторожук подчеркнул, что войска Российской Федерации изменили тактику на Бахмутском направлении и все чаще используют небольшие группы по четыре-восемь человек для обхода украинских сил.

Украинская 3-я Отдельная штурмовая бригада сообщила, что ее бойцы взяли в плен командира добровольческого батальона "Алга" 72-й ОМСБр РФ.

Украинские военные источники заявили, что российские войска совершили почти 15 неудачных атак к северу от Донецка вблизи Авдеевки и на юго-запад от Донецка вблизи Марьинки и Новомихайловки.

"Военные коры" РФ утверждают, что войска РФ продолжают проводить наземные атаки вдоль всей линии фронта Авдеевка-Донецк.

Украинские силы отбили атаки к северу от Богдановки, Клещеевки и Андреевки

Ситуация на южном направлении

По словам российских источников, силы Российской Федерации якобы отбили украинские атаки в районе Приютного (16 км к юго-западу от Великой Новоселки) и Никольского.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отбили российские атаки в районе Староморского и Левадного. Российский "военкор" утверждал, что силы РФ безуспешно атаковали вблизи Никольского и Новодонецкого.

Российский "военкор" утверждал, что российские и украинские войска ведут боевые действия вблизи Марфополя (9 км к югу от Гуляйполя). Военный обозреватель сообщил, что подразделения российской 64-й мотострелковой бригады якобы продвинулись на несколько сотен метров в спорной "серой зоне" в направлении Марфополь-Червоное. Он добавил, что эти атаки являются лишь тактическими, поскольку российские силы атакуют в масштабе батальона или меньше.

Украинские войска продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области и, как сообщается, продвинулись 9 октября.

Также Александр Штупун сообщил, что украинские войска достигли частичного успеха к западу от Вербового.

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы незначительно продвинулись в направлении Копани и между Роботиным и Новоданиловкой. Российские военные блогеры утверждали, что на линии Роботино-Вербово продолжаются ожесточенные бои.

Украинские войска достигли частичного успеха к западу от Вербового

9 октября российские войска провели ограниченную неудачную наступательную операцию на западе Запорожской области.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отбили наступление России к северу от Новопрокоповки.

Сообщается, что в ночь с 8 на 9 октября украинские силы совершили ограниченный рейд через реку Днепр в Херсонской области. Российский "военкор" утверждал, что несколько катеров украинских сил пытались провести разведку возле Антоновского моста, но российские силы якобы отбили попытку высадки

Напомним, ранее ISW писал о том, что ВС РФ не доверяют пророссийским боевикам "ДНР", а в штурмах преимущественно участвуют россияне.

Также сообщалось, что Кремль рассматривает вторжение ХАМАС в Израиль для спецопераций против Украины.