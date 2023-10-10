ВСУ продвинулись в районах Клещеевки, Андреевки и Вербового, — ISW (карта)
По сообщениям аналитиков, ВС РФ проводили наступательные операции на линии Сватово-Кременная, однако не достигли успехов. Украинским защитникам также удалось отбить российские атаки вблизи Макеевки.
Силы обороны Украины продолжили наступательные операции на Бахмутском направлении и в районе Запорожской области, 9 октября и, по сообщениям, продвинулись в обоих направлениях. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 10 октября.
Представитель Генерального штаба Украины и Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун сообщил, что украинские военнослужащие достигли частичного успеха к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова), а также вблизи Клещеевки (5 км к юго-западу от Бахмута) и Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).
Российские "военные" утверждали, что силы РФ якобы захватили неопределенные позиции вблизи Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска). Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Синьковки и Ивановки.
Кроме того, представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины капитан Илья Евлаш отметил, что российские действия вблизи Синьковки и Ивановки усилились, несмотря на снижение активности авиации и беспилотников на направлении Купянск-Лиман из-за сильных ливней.Важно
Российские войска 9 октября проводили наступательные операции на линии Сватово-Кременная, однако не достигли подтвержденных успехов. Военные блогеры РФ утверждали, что силы Кремля якобы продолжили наступление и продвинулись на 1 километр ближе к Макеевке и захватили неопределенные позиции вблизи Невского, хотя ISW не имеет визуальных подтверждений этой информации.
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Макеевки.
Бои в Донецкой области: детали
Как сообщается, 9 октября украинские войска продолжали наступательные операции на Бахмутском направлении и осуществили продвижение. Генштаб ВСУ заявил, что украинские силы отбили российские атаки к северу от Богдановки, Клещеевки и Андреевки.
Спикер украинской бригады быстрого реагирования "Рубеж" Павел Сторожук подчеркнул, что войска Российской Федерации изменили тактику на Бахмутском направлении и все чаще используют небольшие группы по четыре-восемь человек для обхода украинских сил.
Украинская 3-я Отдельная штурмовая бригада сообщила, что ее бойцы взяли в плен командира добровольческого батальона "Алга" 72-й ОМСБр РФ.
Украинские военные источники заявили, что российские войска совершили почти 15 неудачных атак к северу от Донецка вблизи Авдеевки и на юго-запад от Донецка вблизи Марьинки и Новомихайловки.
"Военные коры" РФ утверждают, что войска РФ продолжают проводить наземные атаки вдоль всей линии фронта Авдеевка-Донецк.
Ситуация на южном направлении
По словам российских источников, силы Российской Федерации якобы отбили украинские атаки в районе Приютного (16 км к юго-западу от Великой Новоселки) и Никольского.
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отбили российские атаки в районе Староморского и Левадного. Российский "военкор" утверждал, что силы РФ безуспешно атаковали вблизи Никольского и Новодонецкого.
Российский "военкор" утверждал, что российские и украинские войска ведут боевые действия вблизи Марфополя (9 км к югу от Гуляйполя). Военный обозреватель сообщил, что подразделения российской 64-й мотострелковой бригады якобы продвинулись на несколько сотен метров в спорной "серой зоне" в направлении Марфополь-Червоное. Он добавил, что эти атаки являются лишь тактическими, поскольку российские силы атакуют в масштабе батальона или меньше.
Украинские войска продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области и, как сообщается, продвинулись 9 октября.
Также Александр Штупун сообщил, что украинские войска достигли частичного успеха к западу от Вербового.
Российский "военкор" утверждал, что украинские силы незначительно продвинулись в направлении Копани и между Роботиным и Новоданиловкой. Российские военные блогеры утверждали, что на линии Роботино-Вербово продолжаются ожесточенные бои.
9 октября российские войска провели ограниченную неудачную наступательную операцию на западе Запорожской области.
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отбили наступление России к северу от Новопрокоповки.
Сообщается, что в ночь с 8 на 9 октября украинские силы совершили ограниченный рейд через реку Днепр в Херсонской области. Российский "военкор" утверждал, что несколько катеров украинских сил пытались провести разведку возле Антоновского моста, но российские силы якобы отбили попытку высадки
Напомним, ранее ISW писал о том, что ВС РФ не доверяют пророссийским боевикам "ДНР", а в штурмах преимущественно участвуют россияне.
Также сообщалось, что Кремль рассматривает вторжение ХАМАС в Израиль для спецопераций против Украины.