ВСУ уже у леса возле Вербового: Силы обороны продвигаются в Запорожской области, — ISW (карта)

По данным аналитиков, есть данные о частичном успехе ВСУ к востоку от Андреевки, в 8 км от Бахмута. Украинским защитникам удалось продвинуться в нескольких районах.

Related video

Силы обороны Украины продолжили наступательные операции в районе Бахмута и западной части Запорожской области 7 октября и, по сообщениям, продвинулись в обоих направлениях. Об этом пишет "Институт исследования войны" в сводке от 8 октября.

В Генштабе ВСУ сообщили о частичном успеха к востоку от Андреевки (8 км от Бахмута). В разных районах под Бахмутом ВСУ удалось продвинуться от 100 до 300 метров в течение дня.

Продвижение ВСУ в районе Бахмута

Другие военные источники Украины отмечали продвижение на западе Запорожской области — в районе к северу от Копани (5 км от Работино) и к северу от Новопрокоповки (2 км к югу от Работино).

Геолоцированные данные, опубликованные 5 октября, показали, что ВСУ продвинулись к лесополосе между населенными пунктами Работино и Вербовое, в 6 км от Работино. В Генштабе также сообщили, что ВСУ планируют наступательные операции на протяжений осенне-зимнего периода.

Продвижение ВСУ в районе от Работино

Отмечается, что запросы по части снабжения возрастут, а туман и дожди усложнят работу дронов и тактической авиации. Вместе с тем ВСУ продолжат борьбу на протяжении зимы.

Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

"На Бахмутском направлении наши защитники отбили атаки врага к северу от Богдановки, Клещиевки и Андреевки", — говорится в сводке Генштаба ВСУ за 9 октября.

Российские войска, в свою очередь, расширяют учебную инфраструктуру на оккупированных территориях Украины для подготовки и мобилизации российской армии. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Донецкой и Луганской областей, опубликованные 5 октября. Таким образом командование ВС РФ пытается упростить логистику и улучшить инфраструктуру для мобилизации и подготовки. Расширение баз в упомянутых районах может делаться и для мобилизации жителей оккупированных территорий в ряды российских войск.

Напомним, что Кремль рассматривает вторжение ХАМАС в Израиль для спецопераций против Украины.

Также сообщалось, что российские войска не доверяют боевикам "ДНР": штурмы в основном ведут россияне.