ЗСУ вже біля лісу Вербового: Сили оборони просуваються в Запорізькій області, — ISW (карта)

За повідомленнями аналітиків, є дані про частковий успіх ЗСУ на схід від Андріївки, за 8 км від Бахмута. Українським захисникам вдалося просунутися в кількох районах.

Related video

Сили оборони України продовжили наступальні операції в районі Бахмута і західної частини Запорізької області 7 жовтня і, за повідомленнями, просунулися в обох напрямках. Про це пише "Інститут дослідження війни" у зведенні від 8 жовтня.

У Генштабі ЗСУ повідомили про частковий успіх на схід від Андріївки (8 км від Бахмута). У різних районах під Бахмутом ЗСУ вдалося просунутися від 100 до 300 метрів протягом дня.

Просування ЗСУ в районі Бахмута

Інші військові джерела України відзначали просування на заході Запорізької області — у районі на північ від населеного пункту Копани (5 км від Роботиного) і на північ від Новопрокопівки (2 км на південь від Роботиного).

Геолоковані дані, опубліковані 5 жовтня, засвідчили, що ЗСУ просунулися до лісосмуги між населеними пунктами Роботине і Вербове, за 6 км від Роботиного. У Генштабі також повідомили, що ЗСУ планують наступальні операції протягом осінньо-зимового періоду.

Просування ЗСУ в районі від Работиного

Зазначається, що запити щодо постачання зростуть, а туман і дощі ускладнять роботу дронів і тактичної авіації. Водночас ЗСУ продовжать боротьбу протягом зими.

Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

"На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога на північ від Богданівки, Кліщіївки та Андріївки", — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ від 9 жовтня.

Російські війська, своєю чергою, розширюють навчальну інфраструктуру на окупованих територіях України для підготовки та мобілізації російської армії. Про це свідчать супутникові знімки Донецької та Луганської областей, опубліковані 5 жовтня. У такий спосіб командування ЗС РФ намагається спростити логістику та покращити інфраструктуру для мобілізації та підготовки. Розширення баз у згаданих районах може робитися і для мобілізації жителів окупованих територій до лав російських військ.

Нагадаємо, що Кремль розглядає вторгнення ХАМАС в Ізраїль для спецоперацій проти України.

Також повідомлялося, що російські війська не довіряють бойовикам "ДНР": штурми в основному ведуть росіяни.