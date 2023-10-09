Кремль использует войну в Израиле, чтобы деморализовать украинское общество, — ISW

Российские пропагандисты напрямую заявляют, что РФ извлечет для себя выгоду из ближневосточной эскалации, потому что мир отвлечется от Украины и будет занят войной в Израиле.

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Российская пропаганда, вероятно, продолжит использовать атаки боевиков ХАМАС в Израиле в ряде своих информационных операций, призванных сместить фокус внимания с Украины. Об этом пишет "Институт исследования войны" в сводке от 9 октября.

После атак боевиков в Израиле 7 октября кремлевские пропагандисты расширили информационные операции: обвинили Запад в пренебрежении ближневосточными конфликтами ради поддержки Украины.

Сложившееся положение пропаганда РФ описывает таким образом, что если внимание будет к Ближнему Востоку, Украина окажется в проигрыше, и наоборот.

Первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев ожидал от Соединенных Штатов и их союзников "активной работы над палестино-израильским урегулированием", вместо этого они "вмешались" в российские дела ("эти пр**урки залезли к нам") и оказывают военную поддержку Украине.

Российский МИД обвинил Запад в блокировании усилий четверки — РФ, США, ЕС и ООН, — что якобы привело к кровопролитию. Известный российский пропагандист Сергей Мардан напрямую заявил, что РФ извлечет для себя выгоду из ближневосточной эскалации, потому что мир отвлечется от Украины и будет занят войной в Израиле.

Эти кремлевские нарратив, отмечают аналитики, призваны внести раскол в западное сообщество, которое поддерживает Украину. Утверждая, что Украина потеряет международную поддержку, пропагандисты РФ пытаются деморализовать украинское общество и убедить внутрироссийскую аудиторию в том, что мир теперь будет игнорировать военные усилия Украины.

Напомним, что российские войска не доверяют боевикам "ДНР", а в штурмах преимущественно участвуют россияне.

Также сообщалось, что россияне возобновили минирование, чтобы не дать ВСУ продвинуться на Запорожском направлении.