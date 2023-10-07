"Придурки залезли к нам": Медведев отреагировал на нападение ХАМАС на Израиль и обвинил США

Экс-президент РФ считает, что к военным действиям в Израиле привели США, которые имеют "маниакальную страсть" создавать конфликты повсюду на планете.

Related video

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отреагировал на события на территории Израиля. Он обвинил во всем США. Об этом политик написал утром 7 октября в своем телеграм-канале.

"Начало боевых столкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня — событие, которого можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзникам. Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и помогают неонацистам, сталкивая два близких народа", — пишет Медведев.

Важно

"Есть повод для гордости": Медведев "порадовался" двум приятным новостям для Украины

Он добавил, что конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия, а США являются там ключевым игроком.

"Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Пожалуй, только гражданская война возле США", — предполагает экс-президент РФ.

Напомним, что исламские боевики выпустили по Израилю более 2200 ракет. На юге страны вблизи границы с Сектором Газа продолжаются бои между израильтянами и боевиками ХАМАС.

Ранее сообщалось, что утром 7 октября боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю из Сектора Газа, а исламские боевики проникли на территорию страны и начали расстреливать мирных жителей.