По поручению Путина: Медведев посетил оккупированный Донбасс (фото)

По данным росСМИ, бывший президент России посетил регион, чтобы проверить качество подготовки бойцов и условия службы военнослужащих ВС РФ по контракту.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал по поручению президента РФ Владимира Путина полигон подготовки бойцов на оккупированном Россией Донбассе. Об этом заявил помощник Медведева Олег Осипов, передает издание "РИА Новости".

"Дмитрий Медведев по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в "ДНР" (неподконтрольная часть Донецкой области) в непосредственной близости от линии соприкосновения", — говорится в сообщении.

Там Медведев посмотрел, как готовят бойцов и условия службы военнослужащих по контракту.

Медведев посетил оккупированный Донбасс Медведев посетил оккупированный Донбасс Медведев посетил оккупированный Донбасс

Напомним, экс-президент РФ и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Международная комиссия ООН по расследованию нарушений ведет себя как слепые кроты, поскольку не видит признаков геноцида в Украине. Он посоветовал членам комиссии "протереть свои зенки".

Кроме того, Медведев разразился очередным желчным заявлением в адрес Запада. Он убежден, что с западными лидерами, которые поддерживают Украину, необходимо строить отношения как с представителями нацистской коалиции.