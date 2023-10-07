"Придурки залізли до нас": Медведєв відреагував на напад ХАМАС на Ізраїль і звинуватив США

Експрезидент РФ вважає, що до військових дій в Ізраїлі призвели США, які мають "маніакальну пристрасть" створювати конфлікти усюди на планеті.

Related video

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв відреагував на події на території Ізраїлю. Він звинуватив у всьому США. Про це політик написав зранку 7 жовтня у своєму телеграм-каналі.

"Початок бойових зіткнень між ХАМАС та Ізраїлем у день 50-річчя початку війни Судного дня – подія, на яку можна було очікувати. Ось чим треба було займатися Вашингтону та його союзничкам. Але замість активної роботи над палестино-ізраїльським врегулюванням ці придурки залізли до нас і допомагають неонацистам, зіштовхуючи два близькі народи", — пише Медведєв.

Важливо

"Є привід для гордості": Медведєв "потішився" двом приємним новинам для України

Він додав, що конфлікт між Ізраїлем та Палестиною триває десятиліття, а США є там ключовим гравцем.

"Що може зупинити маніакальну пристрасть Америки підпалювати конфлікти усюди на планеті? Мабуть, лише громадянська війна біля США", — припускає експрезидент РФ.

Нагадаємо, що ісламські бойовики випустили по Ізраїлю понад 2200 ракет. На півдні країни поблизу кордону з Сектором Гази тривають бої між ізраїльтянами та бойовиками ХАМАС.

Раніше повідомлялося, що вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю з Сектору Гази, а ісламські бойовики проникли на територію країни і почали розстрілювати мирних жителів.