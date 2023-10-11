"Всегда первые": NYT показал, как украинские десантники ведут оборону на востоке (фото)
Элитные подразделения ВСУ воюют на всем востоке. В некоторых местах идет наступление, а в других — ожесточенная оборона от постоянных атак и бомбардировок РФ.
Украинские десантно-штурмовые войска воюют на разных участках фронта на востоке страны. В NYT показали, как ведется оборона Марьинки, в районе Бахмута, Купянска и Кременной.
Десантники — элита украинской армии, которая почти непрерывно воюет уже почти 600 дней полномасштабной войны. Во время боевых действий десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады постоянно находятся под обстрелами в Марьинке. Заявляется, что они обороняют населенный пункт уже более года. И каждый день обороны проходит с боестолкновениями.Важно
"Дрон. Мы продолжаем. Вы видели наше расположение — оно постоянно под обстрелом. Очень трудно держать эти линии", — говорит боец Олег 79-й бригады.
Девиз украинских десантников "всегда первые", который свидетельствует о том, что они получают самые тяжелые задачи. Например, некоторые части 95-й и 80-й десантно-штурмовых бригад обороняют лесополосы на одном из направлений на востоке.
"Россияне используют почти всю номенклатуру своего оружия в этих лесах", — говорит командир подразделения Евгений.
ВС РФ сбрасывают буквально все от управляемых авиабомб до гранат с дронов. Журналисты утверждают, что в этом районе редко наступает тишина, удары звучат почти постоянно. На востоке Украины продолжаются не менее ожесточенные бои, чем на юге, где идет тяжелое контрнаступление.
Украинские Силы обороны держат оборону от лесов Купянска и Кременной до апокалиптических картин под Бахмутом и Угледаром. Под Бахмутом ВСУ продолжают наступление, а в других частях ведут оборону, чтобы удержать шквал обстрелов.
"Россиян мы сюда не приглашали, поэтому их надо выгонять. Все понимают, что здесь трудно и можно потерять жизнь, но кто-то должен это сделать", — сказал командир подразделения Евгений из 95-й бригады.
Он добавил, что ВС РФ пытаются наступать на северо-востоке, чтобы сковать украинские войска. Ландшафт вокруг этих населенных пунктов весь усеян гигантскими воронками от авиабомб, ВСУ сражаются с оккупантами за каждый метр земли, отмечается, что мотивации у военных достаточно.
"Это наша земля, и мы должны выиграть эту войну. И мы обязательно это сделаем. Но вопрос в том, сколько времени это займет, и сколько людей погибнет", — резюмировал Евгений.
Напомним, Фокус разбирался, как идут бои возле Авдеевки, где ВС РФ пошли в наступление.
Также в НГУ сообщили, что колонна российских войск пыталась прорвать позиции Нацгвардии под Авдеевкой.