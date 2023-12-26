Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Шансів вижити не було": десантник ЗСУ розповів про двобій із 5 ворожими БпЛА (фото)

війна в україні, таврійський напрямок, зсу, миколаївські десантники, 79 ОДШбр, бпла

Почувши звук ворожого безпілотника, десантник заліз на насип на окопі, аби привернути увагу оператора дрона до себе. Попри ризик для життя, українському захиснику вдалося впоратися з БпЛА.

Related video

На Донеччині десантник 79 ОДШБр збив із автомата чотири ворожі дрони-камікадзе й один БпЛА зі скидом. Про це розповідають у пресслужбі бригади.

Під час боїв на Таврійському напрямку своєю влучністю відзначився молодший сержант Дмитро А. За кілька днів перебування на позиції він збив із автомата Калашникова чотири FPV-дрони й один БпЛА типу Mavic.

Важливо
13 дронів-камікадзе та ВДК "Новочеркасск": у ЗСУ розповіли про результати нічної бойової роботи

Почалося з того, що ЗС РФ стали атакувати позиції миколаївських десантників дронами-камікадзе. Дмитро визначив маршрут прольоту FPV-дронів і почав очікувати на їхню появу. Почувши звук ворожого безпілотника, десантник виліз на насип на окопі, аби привернути увагу оператора дронв до себе, а коли БпЛА помітив ціль і розпочав атаку, двома пострілами з автомата збив його.

"Я чітко розумів усі ризики, пов’язані з цим варіантом двобою, адже якби я схибив, то шансів уціліти в мене не залишалося. Але я був упевненим у собі, адже завжди добре стріляв і до того ж гарно підготувався", — говорить Дмитро.

Десантник Дмитро, який упорався з 5 ворожими дронами Fullscreen
Десантник Дмитро, який упорався з 5 ворожими дронами

Зазначається, що стрільбу боєць вів із автомата, обладнаного оптичним прицілом.

Після першої вдалого "полювання" на БпЛА відбулося ще три — ворог направляв свої FPV-дрони на позицію, а вправний десантник їх збивав. Потім окупанти вирішили змінити підхід і відправили на полювання за стрільцем "мавік" зі скидом. Утім, результат виявився той самий — і цей дрон Дмитро знищив.

"Я не примушую своїх бійців до таких дій, адже вони дуже небезпечні — з дронами-камікадзе потрібно боротися за допомогою РЕБа. Водночас можу відзначити вправність воїна, який у ситуації, що склалася, діяв мужньо та рішуче — як і належить десантнику", — прокоментував вчинок підлеглого його командир.

Один зі збитих ворожих дронів Fullscreen
Один зі збитих ворожих дронів

Нагадаємо, що останнім часом ЗС РФ почали здаватися цілими групами в полон до Сил оборони України. Є випадки, коли окупанти здаються без бою та виходять на голос.

Раніще повідомлялося, що на Запорізькому напрямку сили 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" НГУ успішно ліквідували ворожий безпілотник "Ланцет" за допомогою стрілецької зброї.