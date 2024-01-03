Рота "Ахіллес" дронами уразила понад 300 російських цілей: відомі втрати ЗС РФ (фото)

Російська армія зазнала втрат в артилерії, радіоелектронних комплексах, броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, РСЗВ, автомобільній техніці й особовому складі, розповів командир роти ударних БпАК "Ахіллес" Юрій Федоренко.

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Рота ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразила 306 російських цілей у грудні 2023 року. Про це повідомив командир роти Юрій Федоренко в Telegram.

"У грудні 2023 року рота ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразила 306 ворожих цілей", — сказав Юрій Федоренко.

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Юрій Федоренко наголосив, що ворог зазнав втрат в артилерії, радіоелектронних комплексах, броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони й РСЗВ, автомобільній техніці. Зокрема, українськими цілями стали:

31 одиниця російської військової техніки була знищена;

65 одиниць військової техніки було уражено;

190 інженерних фортифікаційних споруд / укриттів / позицій було уражено;

шістьох російських військових було ліквідовано;

14 представників особового складу — поранено.

Нагадаємо, 2 січня стало відомо, що в Херсонській області бійці 73-го Морського центру СпО та 140-го батальйону знищили новітній російський комплекс артилерійської розвідки "Ястреб-АВ" за допомогою реактивної установки М142 HIMARS. Ворожий комплекс поступив на озброєння російської армії за декілька днів до ураження.

29 грудня в пресслужбі Волинської бригади ТрО розповіли про відбиття штурму в районі Серебрянського лісництва в Луганській області. Підрозділам російської армії довелося відступити з втратами.